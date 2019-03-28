ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ອັຟການິສຖານ ຮຽກໂຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກັບຄືນປະເທດ ຍ້ອນຄຳເຫັນ ຂອງນາຍົກ ອິມຣານ ຄານ

ນາຍົກປາກິສຖານ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ໃນນະຄອນອັງກາຣາ ຂອງເທີກີ, ເມື່ອວັນທີ 4 ມັງກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນປະຕິກິລິຍາ ຕໍ່ຄຳເຫັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນອັ​ຟ​ການິສຖານນັ້ນ ລັດຖະບານອັຟການິສຖານ
ໄດ້ຮຽກເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນ ກັບຄືນປະເທດ ແລະຮຽກໂຕ ຮອງເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດຂອງປາກິສຖານ ປະຈຳອັຟການິສຖານ ເຂົ້າ​ພົບເພື່ອ ຍື່ນ​ການປະທ້ວງ
ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານອາທີຟ ມາຊາລ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານ ປະຈຳປາກິສຖານ ໄດ້
ກ່າວໃນທວີດເຕີ ເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເດີນທາງໄປຍັງ
ນະຄອນ ຫຼວງກາບູລ ມື້ອື່ນ ຍ້ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຮຽກ​ໂຕ ໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ
ໂດຍລັດຖະບານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອການປຶກສາຫາລື ແລະເປັນການປະທ້ວງ
ຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ
ຊົ່ວຄາວຊຸດໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ​ແມ່ນການພະຍາຍາມແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນກິດຈະການ
ພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ.”

ໃນການໂອ້ລົມກັບກຸ່ມບັນດານັກຂ່າວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ ມີ​ລາຍງານ
ວ່າ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງ “ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ທີ່ເປັນກາງ” ໃນອັຟການິສຖານ
ເພື່ອຈະຊ່ອຍໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ທີ່ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປກັບພວກ ກະບົດ.

“ຂະບວນການສັນຕິພາບຂອງອັຟການິສຖານ ຈະສຳເລັດຜົນໄດ້ ຖ້າຫາກມີລັດຖະບານ
ຊົ່ວຄາວທີ່ເປັນກາງຊຶ່ງຈະສາມາດຈັດການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີແລະໂປ່ງໃສໄດ້ ໂດຍການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກໆຝ່າຍທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ” ນັ້ນແມ່ນ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄານ
ທີ່ໜັງສືພິມ Express Tribune Pakistani ສະບັບທີ່ ອອກ​ໃນວັນອັງຄານ ໄດ້ອ້າງ
ອີງ​ໃສ່ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ກຸ່ມບັນດານັກ ຂ່າວ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານ.

ສຳນັກງານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ
ຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຖືກຕີຄວາມໝາຍໄປໃນທາງ ບໍ່ຖືກ ກັບເຈດຕະນາ.

ສຳນັກງານນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ “ປາກິສຖານບໍ່ມີຜົນ​ປະໂຫຍດ
ອື່ນໃດເລຍ ໃນອັຟການິສຖານ ​ມີແຕ່ຢາກສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ໂດຍຜ່ານ ຊາວອັຟກາ-
ນິສຖານ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະນຳພາໂດຍ​ຊາວອັຟການິຖານ ໃນຂັ້ນຕອນດ້ານ
ການເມືອງ.”

ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີພຽງແຕ່ອ້າງເຖິງ “ແບບຢ່າງ
ຂອງປາກິສຖານເທົ່ານັ້ນ ບ່ອນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ
ຊົ່ວຄາວ. ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍ ໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ເພື່ອໝາຍເຖິງ
ການແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ.”

ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ທ່ານ ເສັບກາດ ອາມາດີ ໂຄສົກຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານຄານກໍບໍ່ໄດ້ ຖືກຕີ
ຄວາມໝາຍນອກເໜືອຈາກເຈດຕະນາ ແລະຖືວ່າ ເປັນການກະທຳທີ່ຈະແຈ້ງຂອງ
ການແຊກແຊງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG