ສື່ມວນຊົນ ປາກິສຖານ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກຄ້າມະນຸດ ຈີນ ກຳລັງປະຕິບັດງານເປັນ
ສູນກາງພໍ່ສື່ແມ່ສື່ໃນ ປາກິສຖານ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາລໍ້ລວງ ເອົາພວກແມ່ຍິງ
ຈາກ ບັນດາຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ, ເຮັດການແຕ່ງງານປອມ ກ່ອນນຳພາເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ບັງຄັບເຂົາເຈົ້າເປັນໂສເພນີ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຂາຍອະໄວຍາວະຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ການເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານທູດ ຈີນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ
ອອກມາຕອບໂຕ້ໃນວັນເສົາວານນີ້ ເວົ້າວ່າທຸລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຈີນ ແລະ ປະກາດທີ່ຈະທັບມ້າງໃນການຮ່ວມມືກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ປາກິສຖານ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຜ່ານການເປັນພໍ່ສື່ແມ່ສື່ຂ້າມ
ຊາຍແດນ.
ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມປະເທດເພື່ອນບ້ານປາກິສຖານ ນັ້ນໄດ້
ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມມີການລົງນາມ ເສດຖະກິດຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ
ສອງຝ່າຍ (CPEC) ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ. ໂຄງການທົດລອງຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງໂຄງການ
ນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງປັກກິ່ງ ໄດ້ນຳເອົາການລົງທຶນ 19 ພັນລ້ານໂດລາຂອງ
ຈີນ ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງການເປັນຢ່າງສູງ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສູ່ ປາກິສຖານ.
ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານປອມ ລະຫວ່າງພວກຜູ້ຊາຍ ຈີນ ແລະພວກແມ່ຍິງ
ປາກິສຖານ ໄດ້ປາກົດຢູ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນປະຈຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາ ໂຕ້ຖຽງກັນເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງເກດເບິ່ງ
ການປະຕິບັດທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ.
ປະຕິກິລິຍາຂອງສະຖານທູດ ຈີນ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກສະຖານີໂທລະພາບເອກະຊົນ
ທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ອອກອາກາດຮູບພາບຂອງພວກຜູ້ຊາຍຈີນ ພ້ອມດ້ວຍ ພວກແມ່ຍິງ
ທ້ອງຖິ່ນຫົກຄົນ ຢູ່ໃນຫ້ອງຕ່າງກັນ ຮວມທັງເດັກຍິງຊາວໜຸ່ມສອງຄົນ ຢູ່ສູນພໍ່ສື່ແມ່ສື່ ທີ່
ຜິດກົດໝາຍໃນເມືອງລາຮໍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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