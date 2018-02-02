ປາກິສຖານ ສະແດງ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຫຼັງຈາກ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງທຳນຽບຂາວ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດປາກິສຖານ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄຳຖະແຫຼງ
ຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກຳຈັດບ່ອນຫລົບ
ລີ້ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນປາກິສຖານ.
ຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານຜ່ານມາຢູ່ໃນ
ອີແມລ ທີ່ສົ່ງໃຫ້ພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນປີທຳອິດຂອງການດຳ ລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.
ຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຂາວອ່ານວ່າ “ຍຸດທະສາດທີ່ອີງຕາມສະພາບການ ຕໍ່ເຂດ
ເອເຊຍໃຕ້ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ມອບອຳນາດ ແລະຊັບຍາກອນ ທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ພວກຜູ້ບັນຊາການ ເພື່ອປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ມີບ່ອນຫລົບລີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຊອກຫາ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານ.”
ຢູ່ໃນການສຳພາດກັບ ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເອີດູນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ
ປາກິສຖານ ທ່ານກູຣາມ ດັສຕ໌ເກີ ຄານ ກ່າວວ່າ ໄດ້ຖືກເອົາຄຳຖະແຫລງ “ຢ່າງຈິງຈັງ
ເປັນທີ່ສຸດ.” vk[]\\\\
ທ່ານດັສຕ໌ເກີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ສະຫະລັດ ວ່າ
ປາກິສຖານເປັນປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ ແລະອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການເຄົາລົບ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງອາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ ຫລາຍ
ທາງ ປາກິສຖານຄວນຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາ. ຄຳຖະແຫລງແບບນີ້ພວມ ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຫັນໜ້າໄປຈາກສັນຕິພາບໃນອັຟການິສຖານ.”
ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໃນພະວັນພະຫັດວານນີ້ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກ ສາ
ຮ່ວມທະຫານມາຣິນ ພົນໂທເຄນແນັຕ ແມັກເຄນຊີ ກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດ “ບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ໃນປາກິສຖານ.”
ນາຍພົນແມັກເຄນຊີ ກ່າວວ່າ “ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຕ່າງໆ ພວກເຮົາພວມຊອກຫາ
ທາງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືແລະການຊ່ວຍເຫລືອຈາກປາກິສຖານໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາສືບຕໍ່ ການປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ພວກເຮົາບໍ່ມີແຜນ
ການ ທີ່ຈະປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ຢູ່ໃນປາກິສຖານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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