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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ເວົ້າ​ວ່າ ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ ຂອງ​ຕົນ ກັບ ສ​ຫລ ໄດ້​ເລີ້ມຕົ້ນ​​ຄືນໃໝ່ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການປັບ​ປຸງ​ ໃຫ້ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ

ທ່ານຊາ ມາ​ມູດ ຄູ​ແຣສ​ຊີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມຖະ​ແຫລວງ​ຂ່າວ ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ, ວັນ​ທີ 17 ສິງ​ຫາ, 2019

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ກັບ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ກຳ​ລັງໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ ໃຫ້​ດີຂຶ້ນ ແລະ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າຈະມີຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າໃນ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນຕ່າງໆ​ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ປີ​ກາຍນີ້ ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານຊຸດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນເຂົ້າ​ມາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ, ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ຕົ້ນ​ຄືນ​ໃໝ່ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານຊາ ມາ​ມູດ ຄູ​ແຣສ​ຊີ (Shah Mahmood Qureshi) ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີອິມ​ຣານ ຄານ (Imran Khan), ທີ່​ໄດ້​ສາ​ບານ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ຜ່ານມາ. "ໄດ້​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ການ​ນຳລະ​ດັບສູງ​ສຸດ; ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ດີ​ຫລາຍ ສອງຄັ້ງແລ້ວ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ.”

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄານ ໄດ້​ພົບ​ກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ​ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນຈັນ​ຜ່ານ​ມາ ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຂອງ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ພວກ​ເພິ່ນເຄີຍ​ໄດ້​ພົບ​ກັນ​ມາ​ກ່ອນ ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ.

"ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ດີ​ຫລາຍກັບນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄານ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ກ່ອນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ທ່ານ​ຄານ ແລະ​ທ່ານກໍ​ມີ​ຄວາມຮູ້​ສຶກ “​ໃນ​ແງ່​ດີ” ກ່ຽວ​ກັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ທ່ານບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄຳ​ເຫັນ​ອອກ​ແບບ​ຈົບ​ງາມ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນສະ​ເໝີ​ປາຍໃນຜ່ານ​ມາ, ​ທ່ານຕຳ​ໜິ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ກ່ອນ​ຢູ່ໃນທວີດ​ເຕີ​ທີ່​ຂຽນໃນເດືອນ​ມັງ​ກອນປີ 2018 ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານດັ່ງ​ກ່າວ “ບໍ່​ໄດ້​ເອົາຫຍັງ​” ໃຫ້​ແກ່ສະ​ຫະ​ລັດ "ນອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ຂີ້​ຕົວະ ແລະ​ຫລອກ​ລວງ, ຄິດ​ວ່າບັນ​ດາຜູ້​ນຳຂອງ​ພວກ​ເຮົາເປັນ​ຄົນ​ໂງ່". ທ່ານ​ໄດ້​ຕັດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງແກ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ລົງ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ ​ກັບ​ພວກກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

"ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຮ່​ວມ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ເພື່ອ​ຜັກດັນໃຫ້​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນຂັ້ນ​ຕອນ​ສັນຕິ​ພາບ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດຄູ​ແຣສ​ຊີ (Qureshi) ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານທ​ຣຳ. ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງທີ່​ອາດ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໄດ້​ກໍ​ຄື​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ "ແລະ​ການ​ຄ້າ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ອາດ​ຈະ​ເປັນເລື້ອງ​ນຶ່ງ​ທີ່ນອນ​ຢູ່ໃນ​ເລື້ອງທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​.” ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່​າ “ພວກ​ເຮົາຈະ​ເພີ້ມ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂຶ້ນກັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ."

ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ເຄີຍ​ເສຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ໄປ ສະ​ນັ້ນທ່ານ ຄູ​ແຣສ​ຊີ (Qureshi) ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ແງ່​ດີ​ ຢ່າງລະ​ມັດ​ລະ​ວັງໄວ້.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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