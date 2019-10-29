ປາກິສຖານໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ສະຫະລັດວ່າ ໝັ້ນໃຈໃນການສະໜັບສະໜຸນ “ຢ່າງແນ່ວແນ່” ຂອງຕົນ ໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ ແລະການສ້າງຄວາມ ປອງດອງຊາດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍນັ້ນ ໂດຍການເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເອົາບາດກ້າວ “ຕົວຈິງ” ຂອງທຸກຝ່າຍຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງນັ້ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງລົງ.
ຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ (Imran Khan) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນຕອນແລງວັນຈັນວານ ນີ້ວ່າ ທ່ານຄານໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນການພົບກັບ ທ່ານຊາລເມ ຄາລີລຊາດ (Zalmay Khalilzad), ຫົວໜ້ານັກເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດສຳລັບການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດອັຟການິສຖານ ທີ່ກຳລັງຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານຢູ່.
ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນອິສລາມາບັດ ນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນນະຄອນກາບູລ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານໃນການສ້າງສັນຕິພາບຄືນອີກຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ທ່ານຄາລີລຊາດ (Khalilzad) ເດີນທາງໄປຍັງອັຟການິສຖານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ຍຸຕິການເຈລະຈາກັບພວກກະບົດຕາລີບານຢ່າງກະທັນຫັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
"ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຈິງໃຈ ແລະໃນນາມທີ່ເປັນເພື່ອນມິດກັນ, ປາກິສຖານກຽມພ້ອມສະເໝີທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ໃນນາມທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ, ເພື່ອໃຫ້ສະຫລຸບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໄດ້ໄວ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄານ.
ການສົນທະນາເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບກຸ່ມຕາລີບານທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລານຶ່ງປີຢູ່ໃນກາຕານັ້ນໄດ້ນຳເອົາສອງຝ່າຍທີ່ເປັນຄູ່ສັດຕູກັນຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບນຳກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາສິ້ນສຸດລົງ ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຍຸຕິຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຢ່າງກະທັນຫັນ. ທ່ານທຣໍາໄດ້ອ້າງ ເຖິງການໂຈມຕີຫລາຍໆຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຂອງພວກກະບົດຢູ່ໃນນະຄອນກາບູລ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງທະຫານສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຈໍານວນຄົນເສຍຊິວິດຄົນອື່ນຫລາຍຄົນນັ້ນ.
ປາກິສຖານໄດ້ຮັບຄຸນງານຄວາມດີ ໃນການຈັດແຈງໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບກຸ່ມຕາລີບານ ໂດຍການຊັກຊວນໃຫ້ກຸ່ມກະບົດເຂົ້າມານັ່ງໂຕະເຈລະຈາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານຄານວ່າ “ການບັນລຸສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍືນຍົງ ແລະຮັບປະກັນການພັດທະນາໄລຍະຍາວ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຢູ່ໃນຂົງເຂດແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປາກິສຖານ.”