ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດສາກົນ ໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງປາກິສຖານ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ “ມາດຕະການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ” ໃນການປະເຊີນໜ້າທີ່ເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທາງການເມືອງທີ່ພວມຊຸດໂຊມລົງ ພາຍໃນປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍແຫ່ງນີ້.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຈັບໂຕຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ກະບອງທຸບຕີ ແລະໄດ້ກັກຂັງພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງແພັດທຣິເຊຍ ກອສແມນ (Patricia Gossman), ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະ ລັດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະກວ້າງຂວາງຂອງລັດຖະບານປາກິສຖານ ກັບບັນດາຜູ້ປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດ.”
ທ່ານນາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປາກິສຖານ ຈົ່ງດໍາເນີນການກັບຜູ້ປະທ້ວງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ “ເໝາະສົມ” ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກເຊື່ອວ່າ ການປະຕິບັດການຕ່າງໆຂອງທ່ານຄານ ແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼືເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ.