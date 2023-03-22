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ໂລກ

ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ປາກິສຖານ ​ຍົກ​ເລີກຂໍ້ຫາການກໍ່ການຮ້າຍ '​ໃນ​ວົງ​ກວ້າງ​' ຕໍ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄານ ແລະ ພວກສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ກັນທາງໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ (ກາງ), ຢູ່ດ້ານນອກຂອງສານ ໃນນະຄອນລາຮໍ, ປາກິສຖານ, ວັນທີ 17 ມີນາ 2023. ສານ ໄດ້ລະງັບໝາຍຈັບຕໍ່ ທ່ານຄານ ແລະໃຫ້ອະໄພໂທດແກ່ທ່ານ ເພື່ອເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ໃນການຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຮັບສິນບົນ.

ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດສາກົນ ໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງປາກິສຖານ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ “ມາດຕະການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ” ໃນການປະເຊີນໜ້າທີ່ເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທາງການເມືອງທີ່ພວມຊຸດໂຊມລົງ ພາຍໃນປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍແຫ່ງນີ້.

​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຈັບໂຕຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ກະບອງທຸບຕີ ແລະໄດ້ກັກຂັງພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ​ຕໍ່​ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງປະເທດ.

ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ພາກັນຍົກປ້າຍ ທີ່ມີຮູບຂອງທ່ານຄານ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ໃນນະຄອນກາຣາຈີ, ວັນທີ 19 ມີນາ 2023, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕພະນັກງານຂອງພັກ ທີ່ຖືກຈັບໃນເຫດການປະທະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ພາກັນຍົກປ້າຍ ທີ່ມີຮູບຂອງທ່ານຄານ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ໃນນະຄອນກາຣາຈີ, ວັນທີ 19 ມີນາ 2023, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕພະນັກງານຂອງພັກ ທີ່ຖືກຈັບໃນເຫດການປະທະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ເມື່ອໄວໆມານີ້.

ທ່ານນາງແພັດທຣິເຊຍ ກອສແມນ (Patricia Gossman), ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ HRW ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະ ລັດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະກວ້າງຂວາງຂອງລັດຖະບານປາກິສຖານ ກັບບັນດາຜູ້ປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດ.”

ທ່ານນາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປາກິສຖານ ຈົ່ງດໍາເນີນການກັບຜູ້ປະທ້ວງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ “ເໝາະສົມ” ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກເຊື່ອວ່າ ການປະຕິບັດການຕ່າງໆຂອງທ່ານຄານ ແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼືເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຕໍ່ສັງຄົມ​ຢ່າງແທ້ຈິງ.

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