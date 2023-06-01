ບັນດານັກປຸກລະດົມດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງໂລກ ແລະໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ປາກິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານໂອນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ທີ່ກຳນົດວ່າ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສານທະຫານໃນຂໍ້ຫາຈູດເຜົາສະຖານທີ່ຕ່າງໆນັ້ນ ໄປໃຫ້ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງພົນລະເຮືອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ສະໜັບສະໜຸນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ຫລາຍສິບຄົນໃຫ້ແກ່ກອງທັບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນສານທະຫານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການປະທ້ວງຫຼາຍມື້ ທີ່ເກີດມາຈາກ ການຈັບກຸມທ່ານຄານ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຖ່າຍທອດສົດອອກເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຫຼື HRW ກ່າວໃນຖະ ແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການໄຕ່ສວນຄະດີຂອງທະຫານຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ຈະລະເມີດພັນທະຂອງປາກິສຖານ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ.
"ສານທະຫານຂອງປາກິສຖານ ທີ່ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນລັບ ທີ່ປະຕິເສດສິດທິໃນ ຂະ ບວນການຍຸຕິທຳນັ້ນ ບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີພົນລະເຮືອນ, ແມ່ນແຕ່ເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກໍາຕ້ານການທະຫານກໍຕາມ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງປາທຣີເຊຍ ກອສແມນ (Patricia Gossman), ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຂົງເຂດເອເຊຍ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.