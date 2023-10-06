ນັກການທູດອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ຂອງປາກິສຖານ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ນຳເອົາສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງມາສູ່ອັຟການິສຖານ ແຕ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານດັ່ງກ່າວ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບໃນປາກິສຖານ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ທີ່ປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.
“ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບມານັ້ນ ແມ່ນຫາຍສາບສູນ” ທ່ານອາຊີຟ ດູຣານີ (Asif Durrani) ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງປາກິສຖານຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ທຳການພົວພັນໃນການເຈລະຈາແບບຍືນຍົງກັບກຸ່ມຕາລີບານ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງຍຸຕິການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ບົງການໂດຍພວກຜູ້ນຳຫຼົບລີ້ໜີກົດໝາຍແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຈາກກຸ່ມເຕຣິກ-ອີ-ຕາລີບານປາກິສຖານ ຫຼື TTP ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລະບຸຊື່ໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍຂອງໂລກ.
“ກຸ່ມ TTP ໄດ້ທຳການໂຈມຕີປາກິສຖານເລາະຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນເພີ້ມຂຶ້ນ. ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງອັຟການິສຖານ” ທູດພິເສດດູຣານີ ກ່າວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຖິ້ມໂທດໃສ່ລັດຖະບານໃນອັຟການິສຖານ ເວລານີ້” ທ່ານດູຣານີກ່າວຢ້ຳ. “ແຕ່ພວກເຮົາ ໃນຖານະປະເທດປາກິສຖານ ຄາດຫວັງວ່າສັນ
ຕິພາບທີ່ພວກເຂົານຳມາສູ່ດິນແດນຂອງພວກເຂົານັ້ນ ຄວນຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ການມີສັນຕິພາບໃນເຂດຊາຍແດນຂອພວກເຮົາແລະພວກ TTP ທີ່ພາກັນເຂົ້າໄປຫລົບລີ້ ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ຄວນຈະຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ແກ່ອັຟການິສຖານຫຼືບໍ່ກໍຄວນຖືກປົດອາວຸດ” ທ່ານກ່າວຕື່ມ.