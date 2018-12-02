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ປາກິສຖານ ຈະພິຈາລະນາຄະດີ ນັກບວດຫົວຮຸນແຮງ

ທ່ານ Khadim Hussain Rizvi ຜູ້ນຳພັກສາສະໜາ Tehreek-i-Labaik ຂອງປາກິສຖານ ໂບກມືໃຫ້ ພວກ ສະໜັບສະໜູນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018 ໃນນະຄອນ ລາຮໍ ປາກິສຖານ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ພວກ​ຜູ້​
ນຳ ແລະ ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ອິ​ສ​ລາມ ຫົວ​ຮຸ​ນ​ແຮງທີ່​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ “ທໍ​
ລະ​ຍົດ ແລະ ກໍ່​ກາ​ນ​ຮ້າຍ” ສຳ​ລັບ​ການ​ປຸກ​ປັ້ນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະບານ
ແລະ ສຳລັບການທຳລາຍຊັບສິນສາທາລະນະ.

ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຕ່າງ​ໆ​ ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອຕໍ່
​ຕ້ານ​ການ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ແມ່​ຍິງ​ຊາວ ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໂດຍ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ປະ
​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ດູ​ໝິ່ນ​ສາ​ສະ​ໜາ. ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ
​ໂດຍ​ພວກ​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ພັກ ເທ​ຣີກ-ລັບ​ເບກ (TLP), ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​
ທີ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ວ່າເປັນ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທ່ານ ຟາ​ວາດ ຊາວດ​ຣີ (Fawad Chaudhry)
ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ TLP
3,000 ຄົ​ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ຕົວ​ໄປ​ “ຄຸມ​ຂັງ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ”, ລວມ​ທັງ​ທ່ານ ຄາ​ດິມ
ຮຸ​ສ​ເຊນ ຣິ​ສວີ, ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ ຊາວດ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈັບ​ກຸມ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂວງ ປັນ​ຈັບ, ເຊິ່ງ​
ແມ່ນ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ຂອງ​ພັກ ອິ​ສ​ລາມ​ມິ​ສ.

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕອນນີ້​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ
​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ເພີ່ມ​ເຕີມຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພັກ TLP. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຄາ​ດິມ
ຮຸ​ສ​ເຊນ ຣິ​ສວີ, ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ພັກ ເທ​ຣີກ ອີ ລັບ​ເບກ, ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ ສຳ
​ລັບ​ການ​ລະ​ດົມ​ຄົນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ລາ​ຮໍ.”

ທ່ານ ຊາວດ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ວ່າ ຮອງ​ຂອງ​ທ່ານ ຣິ​ສວີ ຍັງ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທໍ
​ລະ​ຍົດ ແລະ ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ດ້ວຍ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພັກ TLP ແລະ ຜູ້​ຕິດ
​ຕາມ​ທັງຫຼາຍ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໂດຍ​ກົງ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ລະ​
ຫວ່າງ​ການ​ຊຸມ​ນຸມນັ້ນ ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ສັນ​ຍາວ່າຈະ​ບໍ່​ພົວ​ພັນ​ໃນ ກິດ​
ຈະ​ກຳ​ທາງ​ການ​ເມືອງ “ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ບໍ່​ຖືກ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ” ໃນ​ອະ​ນາ
​ຄົດ.

ເຊີນອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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