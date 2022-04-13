ປາກິສຖານ ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສໍາພັນ ອັນເລິກເຊິ່ງ ທີ່ ‘ສໍາຄັນ’ ກັບສະຫະລັດ

ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງປາກິສຖານ ກ່າວໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນຈະເປັນການພົວພັນ “ທີ່ມີຄວາມສ້າງສັນແລະໄປໃນທິດທາງທີ່ເປັນບວກ” ກັບສະຫະ ລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ “ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ” ຂອງສັນຕິພາບຢູ່ໃນພູມີພາກ, ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ແລະການພັດທະນາ.
ສະພາຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ເຊບາສ ຊາຣີຟ (Shehbaz Sharif) ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈປົດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນເກົ່າ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ອັນໄດ້ສິ້ນສຸດລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານຄານເປັນເວລາເກືອບ 4 ປີ.
“ພວກເຮົາ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ສະຫະລັດຢືນຢັນ ເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີມາຍາວນານກັບປາກິສຖານ,” ຫ້ອງການຂອງທ່ານເຊີຣິຟ ກ່າວຕອບຕໍ່ຄໍາຖະແຫຼງ ຂອງໂຄ ສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນໃນການພົວພັນກັບອິສລາມາບັດຂອງ ວໍຊິງຕັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜູ້ນໍາຂອງປະເທດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງປາກິສຖານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີຄວາມສໍາພັນອັນສໍາຄັນທີ່ເລິກເຊິ່ງນີ້ ຢູ່ບົນຫຼັກການຂອງການເທົ່າທຽມກັນ, ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດນໍາກັນ.”
ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວນີ້ ທ່ານນາງຊາກີ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ “ການຮັກສາຫຼັກການປະຊາທິປະໄຕຂອງລັດຖະທໍາມະນູນຢ່າງສັນຕິ” ແລະບໍ່ສະໜັບສະໜຸນພັກການເມືອງໃດນຶ່ງເໜືອພັກການເມືອງອື່ນໆຢູ່ໃນປາກິສຖານ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຮ່ວມມືທີ່ມີມາຍາວນານກັບປາກິສຖານ, ອັນໄດ້ສໍານຶກເຫັນຢູ່ສະເໝີວ່າ ປະເທດປາກິສຖານທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະປະຊາທິປະໄຕນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະ ລັດ.”
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