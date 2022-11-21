ປາກິສຖານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເປີດດ່ານຊາຍແດນທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດທີ່ຕິດກັບອັຟການິສຖານ ທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ເພື່ອການຄ້າ ແລະການຂ້າມໄປມາຂອງຜູ້ຄົນ ເລີ້ມແຕ່ວັນຈັນມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ປິດດ່ານແຫ່ງນີ້ ຍ້ອນຍາມຊາຍແດນປາກິສຖານຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກສັງຫານໂດຍ “ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ” ອັຟການິສຖານ.
ການຍິງກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງຍັງເຮັດໃຫ້ທະຫານ 2 ຄົນບາດເຈັບເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 13 ພະຈິກທີ່ຕຶກອາຄານດ່ານຊາຍແດນຊາມານ (Chaman) ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ປະຕູມິດຕະພາບ.
ທ່ານອັບດູລ ຮາມີດ ເຊຫ໌ຣີ ຫົວໜ້າປົກຄອງເມືອງຊາມານໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປາກິສຖານໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເປີດຄືນດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຄືນອີກຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ “ການຄ້ຳປະກັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ” ຈາກລັດຖະບານຕາລີບານວ່າ “ຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດ” ຈະຖືກຈັບແລະລົງໂທດຢ່າງໜັກໃນໄວໆນີ້.”
ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີແມ່ນນຶ່ງໃນຍາມຊາຍແດນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການສືບສວນຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອຊອກຫາໂຕແລະຈັບກຸມຜູ້ກ່ຽວ.
ຮູບຖ່າຍຈາກກ້ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ແບ່ງປັນໃຫ້ວີໂອເອເບິ່ງ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມືປືນແມ່ນນຶ່ງໃນພວກຍາມຕາລີບານຫຼາຍໆຄົນກ່ອນ
ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຈົກປືນຂອງລາວອອກມາ ແລະຍິງໃສ່ທະຫານປາກິສຖານ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນກ່ອນທີ່ແລ່ນກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນເຂດຊາຍແດນອັຟການິສຖານ ພ້ອມກັບຜູ້ຮ່ວມງານຄົນອື່ນຂອງລາວ. ນຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ກັບຄືນໃນເວລາຕໍ່ມາ ຊຶ່ງສາມາດແນມເຫັນ ໄດ້ຍິງປືນຫຼາຍໆລູກໃສ່ກ້ອງຖ່າຍຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ.
ຕຶກອາຄານທີ່ເມືອງຊາມານ ແລະດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ຕໍຄຳ (Torkham) ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຄ້າ ແລະການຂົນສົ່ງຂອງອັຟການິສຖານ ສຳລັບການຄ້າ ແລະການຂົນສົ່ງຜ່ານປາກິສຖານ. ນອກນັ້ນກໍຍັງມີດ່ານຊາຍແດນອື່ນໆ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ສຳລັບຊຍາແດນທີ່ຍາວ 2,600 ກິໂລແມັດ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ການປິດຊາຍແດນເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ເຮັດໃຫ້ລົດບັນທຸກຫຼາຍໆຮ້ອຍຄັນ ຕິດຄ້າງຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງຊາຍແດນ ທີ່ຂົນສິນຄ້າຜ່ານແດນຂອງອັຟການິສຖານ ແລະສິ່ງຂອງອື່ນໆລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.