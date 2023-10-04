ປາກິສຖານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານທັງໝົດ ຮວມທັງຊາວອັຟການິສຖານ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ອອກຈາກປະເທດໃນວັນທີ 1 ພະ ຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍປະກາດທີ່ຈະເນລະເທດ ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມອອກໄປ.
ຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ທ່ານອັນວາ-ອູລ-ຮັກ-ກາກາ ໄດ້ອະ ນຸມັດແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານານນີ້ຢູ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງສຸດຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນລະເຮືອນ ແລະທະຫານ ໃນອິສລາມາບັດ.
“ຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນປາກິສຖານ ມີເວລາເຖິງວັນທີ 1ເດືອນພະຈິກ ໃຫ້ອາສາສະໝັກກັບຄືນສູ່ບັນດາປະເທດເຂົາເຈົ້າ” ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານຊາຟາຣາສ ບັດຕີ ໄດ້ກ່າວຫລັງຈາກກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ. “ແລະຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍອມອອກໜີໂດຍກຳນົດເສັ້ນຕາຍ ກົດໝາຍທັງໝົດຂອງອົງການຕ່າງໆປະເທດເຮົາຈະອອກປະຕິບັດງານດ້ວຍກຳລັງຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອເນລະເທດເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານບັກກີ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຈຳນວນໃດໆຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນປາກິສຖານ ແຕ່ທ່ານໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານ ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 7 ແສນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນນັ້ນ.