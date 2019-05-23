ປາກິສຖານ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການ “ຊ້ອມຍິງ” ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່
ສາມາດບັນທຸກ ຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ແລະ ຫົວລະເບີດແບບທຳມະດາ ໄປໄກເຖິງ
1,500 ກິໂລແມັດໄດ້ຢ່າງສຳເລັດ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ
ປາກິສຖານ ກັບ ປະເທດຄູ່ແຂ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ອິນເດຍ ແລະ ບັນດານັກສັງເກດການໄດ້
ພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ
ເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າ ກັບການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນດ້ານອາວຸດຍຸດໂທ
ປະກອນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານທະຫານຂອງລັດຖະບານ ນິວ ເດລີ.
ຫຼັງຈາກຈະຫຼວດ ຊາຮີນ-II ໄລຍະໄກປານກາງທີ່ຖືກຜະລິດຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດໄດ້ຍິງ
ເຂົ້າໄປໃນທະເລ ອາຣັບ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂຄສົກກອງທັບ ນາຍພົນຕີ ອາຊິຟ ກາຟົວ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນລູກສອນທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ເຊິ່ງໄດ້ບັນລຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ປາກິສຖານ ຢ່າງສົມບູນແບບ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປະສົງທີ່ຈະ
ປ້ອງກັນສະເຖຍລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ທ່ານ ກາຟົວ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ຫົວໜ້າຂອງໜ່ວຍທະຫານ ທີ່ຄວບຄຸມໂຄງການນິວ
ເຄລຍຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານການຊ້ອມຍິງດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່
ອາວຸໂສຄົນອື່ນໆ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດານັກວິສະວະກອນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມ
ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ອາຣິຟ ອາລວີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ປາກິສຖານ ທ່ານ
ອິມຣານ ຄານ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.”
ປາກິສຖານ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄພ ຊາຮີນ-III ທີ່ສາມາດບັນທຸກ ຫົວລະເບີດນິວ
ເຄລຍ ດ້ວຍໄລຍະໄກເຖິງ 1,700 ໄມ ແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດທີ່ຈະໂຈມຕີທຸກມຸມ
ທຸກແຈຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ ແລະ ເລິກເຂົ້າໄປເຖິງພາກຕາເວັນອອກກາງ ລວມທັງ ອິສ
ຣາແອລ.
ການຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ
ຂອງ ປາກິສຖານ ທ່ານ ຊາ ເມມູດ ຄູເຣັສຊີ ໄດ້ລົມກັນເປັນໄລຍະສັ້ນໆ ກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳ
ແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ອິນເດຍ, ທ່ານ ຊຸສມາ ສວາຣາຈ໌, ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມປະເທດ
ສະມາຊິກ ອົງການການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ ໃນປະເທດ ກຽກກິສຖານ. ລຸນຫຼັງສິ່ງທີ່ທ່ານ
ເວົ້າວ່າ ເປັນການພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບທ່ານ ສວາຣາຈ໌ ນັ້ນ, ທ່ານ ຄູເຣັສຊີ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງ ປາກິສຖານ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນ
ທະນາກັບ ອິນເດຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສອງຝ່າຍໝົດທຸກຢ່າງ ຜ່ານການເຈລະຈາ.
ທ່ານໄດ້ເນັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາຢາກດຳລົງຊີວິດຢູ່ຄືກັບເພື່ອນບ້ານທີ່ດີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນ
ຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄ້າງ ຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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