ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ປາກິສຖານ ໂຈະຖ້ຽວບິນ ໄປຍັງນະຄອນກາບູລ ຍ້ອນການປະພຶດ 'ບໍ່ເໝາະສົມ' ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ

ນັກລົບຕາລີບານຢືນຍາມ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນ ຂອງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດປາກິສຖານ ບິນຂຶ້ນຈາກນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເມື່ອວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021.

ສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ (PIA) ໄດ້ໂຈະຖ້ຽວບິນໄປຍັງນະຄອນ ຫຼວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ຍ້ອນອັນທີ່ທາງການຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຂອງປາກິສຖານ ກ່າວຫາວ່າ ມີການແຊກແຊງ “ຫຼາຍເກີນໄປ” ໂດຍພວກຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເວລານີ້.

ການໂຈະດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນ ກັບທີ່ຖະແຫຼງການ ຂອງກະຊວງຂົນສົ່ງ ຕາລີບານ ເຕືອນວ່າ ຕົນຈະສັ່ງໃຫ້ງົດ ການປະຕິບັດງານ ຂອງສາຍການບິນລະ ຫວ່າງປະເທດປາກິສຖານ ແຕ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ຫານະຄອນຫຼວງຂອງອັຟການິສຖານນອກຈາກວ່າສາຍການບິນດັ່ງກ່າວຈະສັ່ງໃຫ້ຫລຸດລາຄາປີ້ໂດຍສານ ລົງສູ່ລະດັບທີ່ຂາຍກັນ ກ່ອນກາງເດືອນສິງຫາ ເວລາກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດ.

ນອກນັ້ນ ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສາຍການບິນອັຟການິສຖານ Kam Air ຫຼຸດຄ່າປີ້ໂດຍສານ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຫາອິສລາມາບັດ ສູ່ລະດັບກ່ອນ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວຢຸດເຊົາບິນ.

ໂຄສົກຂອງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດປາກິສຖານ ທ່ານອັບດູລລາ ຄານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໂຈະຖ້ຽວບິນຂອງພວກເຮົາ (ລະຫວ່າງອິສລາມາບັດຫາກາບູລ) ຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ.

ທ່ານຄານກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ຍ້ອນການປະພຶດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕາລີບານ ແລະມີເງື່ອນໄຂບໍ່ພຽງພໍໃນການປະຕິບັດງານສຳລັບຖ້ຽວບິນຂອງພວກເຮົາ.”

ທ່ານໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດປາກິສຖານແມ່ນຖ້ຽວບິນຮັບເໝົາ “ບົນພື້ນຖານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ” ແລະກໍເປັນສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດສາຍການບິນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງອັຟການິສຖານ ຜ່ານປາກິສຖານ ສູ່ໂລກພາຍນອກ.

ກຸ່ມຕາລີບານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຂໍ້ມູນໄດ້ມີການສົ່ງໄປໃຫ້ສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ແລະບໍລິສັດສາຍການບິນ Kam Air ຂອງເອກກະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຫລຸດຄ່າໂດຍສານລະຫວ່າງກາບູລ ຫາອິສລາມາບັດ ລົງສູ່ລະດັບກ່ອນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງປະເທດເອເມີເຣັສອິສລາມ. ຖ້າສາຍການບິນທັງສອງຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ ການບິນຂອງພວກເຂົາໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາ.”

ທັງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດປາກິສຖານ ແລະ Kam Air ຕ່າງກໍໃຊ້ຖ້ຽວບິນຮັບເໝົາ ທີ່ມີລາຄາແພງ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນຍ້ອນຄ່າປະກັນໄພສູງ ຈຶ່ງບໍ່ເລີ້ມຖ້ຽວບິນພານິດຕາມປົກກະຕິຄືນໃໝ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG