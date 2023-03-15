ປາກິສຖານ ມີການບັນທຶກວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ໃນປີ 2022 ຊຶ່ງມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເປັນ 643 ຄົນ ຄືເພີ້ມຂຶ້ນ 120 ເປີເຊັນ ຈາກຈຳນວນ 292 ຄົນໃນປີກ່ອນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວໃນວັນອັງຄານນີ້.
ການເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປາກິສຖານ ລື່ນອັຟການິສຖານ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດມີການກໍ່ການຮ້າຍແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ອັຟການິສຖານ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມດັດຊະນີ ກໍ່ການຮ້າຍປະຈຳປີຂອງໂລກ ຫຼື GTI ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຖາບັນເສດຖະກິດແລະສັນຕິພາບ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອອສເຕຣເລຍ.
ເບີກີນາຟາໂຊ ເປັນປະເທດທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດຍ້ອນການກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 759 ຄົນ ເປັນ 1,135 ຄົນໃນປີ 2022.
ດັດຊະນີ GTI ກ່າວວ່າ ອັຟການິສຖານຍັງສືບຕໍ່ເປັນປະເທດ “ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ” ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນປີທີສີ່ລຽນຕິດ ທັງໆທີ່ຈຳນວນການໂຈມຕີໄດ້ຫຼຸດລົງ 75 ເປີເຊັນແລະຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ 58 ເປີເຊັນໃນປີ 2022. ອັຟການິສຖານ ມີການບັນທຶກຜູ້ເສຍຊີວິດ 633 ຄົນ ໃນປີ 2022 ອີງຕາມດັດຊະນີ GTI.