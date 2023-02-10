ປາກິສຖານຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ຣັດເຊຍເປັນເຈົ້າພາບຈັດໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີເວທີອັນອື່ນ ທີ່ຕົນສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິພາບກວ່າ ເຂົ້າໃນຂະບວນ ການສັນຕິພາບຂອງອັຟການິສຖານ.
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດລວມທັງຈີນ, ອິນເດຍ, ອີຣ່ານ, ຕາຈິກກິສຖານ, ກາຊັກສະຖານ, ກຽກກິສຖານ, ປາກິສຖານ, ແລະອຸສເບັກກິສຖານ ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລະດັບທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນນະຄອນຫລວງມົສກູໃນວັນພຸດ ຜ່ານມາ.
ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນໄດ້ ກ່າວຢູ່ໃນວາລະເປີດກອງປະຊຸມຂອງສິ່ງທີ່ພັນລະວ່າ ເປັນການປຶກສາຫາລືຫຼາຍຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 5 ກ່ຽວກັບ ວິທີສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ຂອງອັຟການິສຖານ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປາກິສຖານ ທ່ານນາງມູມທັສ ຊາຣາ ບາລັອກ (Mumtaz Zahra Baloch) ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈໍາອາທິດໄດ້ອະທິ ບາຍເຖິງເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອິສລາມາບັດ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມົສກູ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນທັນທີ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກມີການພິຈາລະນາຂອງພວກເຮົາວ່າ ປາກິສຖານສາມາດປະກອບ ສ່ວນໄດ້ດີກວ່າ ໃນຮູບແບບ ແລະໃນເວທີສົນທະນາ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ ແບບສ້າງສັນ ໃນສັນຕິພາບ ຢູ່ອັຟການິສຖານ."ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ