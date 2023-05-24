ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປາກິສຖານກ່າວວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າມືດ ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ ຂອງວັນອັງວານນີ້ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານຂຸດນໍ້າມັນ ແລະແກັສ ເຮັດໃຫ້ພວກຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພຫົກຄົນເສຍຊີວິດ.
ພວກຜູ້ຊາຍປະກອບອາວຸດຫລາຍສິບຄົນ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ປ້ອມຍາມຮັກສາ ໂຮງງານນໍ້າມັນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດມືອງຮັນກູ ຢູ່ໃນແຂວງຄາຍເບີ ປັກຕຸນກວາ ໃກ້ເຂດແດນອັຟການິສຖານ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຫດການປະທະກັນໄດ້ສັງຫານສະມາຊິກກຳລັງຮັກສາຊາຍແດນສີ່ຄົນ ແລະຍາມຂອງບໍລິສັດສອງຄົນ.
“ພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ຍຶດເອົາອາວຸດອັດຕະໂນມັດ ແລະລູກປືນຂອງພວກຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ຕາຍໄປນັ້ນ ກ່ອນຫລົບໜີອອກໄປຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ທີ່ບໍ່ບອກຊື່.
ຕຳຫລວດກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສອງບໍ່ດູດນໍ້າມັນ ດ້ວຍອາວຸດໜັກ ຮວມທັງລູກຈະ ຫລວດຕິດຫົວລະເບີດ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານປິດ ລົງຊົ່ວຄາວ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງບັງຄັບ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.
ໂຮງງານນໍ້າມັນແລະແກັສ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍ MOL Pakistan. ມີພະນັກງານ ປະມານ 400 ຄົນ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງສາຂາຂອງກຸ່ມ MOL ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ຮັງກາຣີ ອີງຕາມແວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ.
ພວກນອກກົດໝາຍ Tehrik-i-Taliban Pakistan ຫລື TTP ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກຸ່ມຕາລິບານໃນປາກິສຖານ ປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນທຳການໂຈມຕີຢູ່ເປັນປະຈຳ ຕໍ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ກຸ່ມ TPP ໄດ້ຖືກລະບຸ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະຫະລັດ. ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢ່າງໜັກຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ຈາກບ່ອນຫຼົບລິ້ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ນັນແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມຕາລິບານ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຍຶດເອົາປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງດັ່ງກ່າວ.
ແຫລ່ງຂ່າວຮັກສາຄວາມປອດໄພປາກິສຖານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກນັກລົບແມ່ນມີຄວາມສຳພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ເພີ້ມການຮ່ວມມືກັບ ກຸ່ມ TTP ໃນການປະຕິບັດງານ ໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນປາກິສຖານ.