ປາກິສຖານ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ງແມ່ນປະເທດ ອິນ
ເດຍ ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະເປີດການໂຈມຕີທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊຄົມນານາຊາດ ທຳການແຊກແຊງທາງການທູດຢ່າງຮີບ
ດ່ວນ ເພື່ອຂັດຂວາງ ນິວ ເດລີ ຈາກການສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຊາ ເມມູດ ຄູເຣັສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີການ
ສືບລັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກໄດ້ວ່າ ອິນເດຍ ມີແຜນ ແລະ ກະກຽມທີ່ຈະດຳເນີນການຮຸກຮານ
ທະຫານອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ ປາກິສຖານ. ການກະທຳແນວນີ້ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ຫາ 20 ເມສານີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນເມືອງ ມັລຕານ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດວ່າ ປາກິສ
ຖານ ໄດ້ປັນຂໍ້ “ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ” ແລະ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມຢ້ານກົວ” ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່
ບັນດານັກການທູດທີ່ປະຈຳການໃນ ອິສລາມາບັດ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຫ້າປະເທດສະມາ
ຊິກຖາວອນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານ ຄູເຣັສຊີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ປະຊາຄົມນານາຊາດ ເອົາໃຈໃສ່ການ
ການປະພຶດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ ແລະ ເຕືອນ ອິນເດຍ ຕໍ່ການເຮັດແນວນີ້.”
ການເຕືອນໄດ້ມີຂຶ້ນ ຖາມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກຸມພາ ເມື່ອເຮືອ
ບິນຮົບຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ບິນຜ່ານເລິກເຂົ້າໄປໃນເຂດແດນຂອງ ປາກິສຖານ ແລະ ຖືກ
ກ່າວຫາວ່າໄດ້ທຳລາຍຄ້າຍຝຶກຊ້ອມທີ່ຖືກສົງໄສຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ ນິວ ເດລີ ໄດ້
ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນກໍ່ການຮ້າຍໃນເຂດແດນ ແຄັສເມຍ ທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ
ກັນນັ້ນ.
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