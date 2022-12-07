ສານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເລີ້ມກວດສອບການສືບສວນທີ່ປາກົດວ່າ ບໍ່ແຈ້ງຂາວຂອງລັດຖະບານໃນສິ່ງທີ່ສານສູງສຸດກ່າວວ່າ “ເປັນການສັງຫານຢ່າງໂຫດຮ້າຍ” ຕໍ່ນັກຂ່າວສືບສວນທີ່ມີຊື່ສຽງສູງຂະນະ ທີ່ລາວຢູ່ໃນປະເທດເຄັນຢາ.
ທ່ານອາຊາດ ຊາຣີຟ (Arshad Sharif), ອາຍຸ 50 ປີຖືກຍິງໃສ່ຫົວພາຍໃຕ້ ສະຖານະການອັນລຶກລັບ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢູ່ດ່ານກວດຄົນແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີຂອງເຄັນຢາ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ໃນອັນທີ່ ໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງໄວວາວ່າ ເປັນກໍລະນີການຍິງ “ຜິດຄົນ” ໂດຍຄິດວ່າ ທ່ານເປັນຄົນລັກຈີ້ເອົາລົດ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 5 ຄົນ ທີ່ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າສານ ໃນການຮັບຟັງຄະດີຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງພາຍໃນຂອງປາກິສຖານ ພ້ອມທັງອົງການສືບສວນລັດຖະບານກາງ ສົ່ງຄຳຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເມື່ອສານກັບມາປະຊຸມກັນອີກ.
ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕົນນັ້ນ ສານສູງສຸດປາກິສຖານກ່າວວ່າ “ປະຊາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຂອງນັກຂ່າວອະວຸໂສຄົນນີ້ ແລະ ພວມສະແຫວງຫາທາງ ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ຂອງສານຕໍ່ເລື່ອງນີ້.”
ທ່ານຊາຣີຟ (Sharif) ໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດລາຍການສົນທະນາດ້ານການເມືອງທາງໂທລະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອົງການຂ່າວ ອາຣີ ນີວສ໌ (ARY News) ມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ກ່ອນທີ່ຈະຫລົບຫນີຈາກປາກິສຖານໄປຢູ່ເຄັນຢາ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດຜ່ານມາ ໂດຍອ້າງເຖິງການຂົ່ມຂູ່ເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານພາຍຫລັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລົງທະບຽນຄະດີທໍລະຍົດຊາດຕໍ່ທ່ານ.
ການສັງຫານທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນປາກິສຖານ, ໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນທີ່ບໍ່ລຳອຽງ ເພື່ອກໍານົດວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ.
ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຕຳຫຼວດເຄັນຢາກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງຫົນທາງເພື່ອສະກັດກັ້ນພວກໂຈນລັກລົດແລະໄດ້ຍິງປືນໃສ່ລົດຂອງທ່ານຊາຣີຟ ໃນເວລາທີ່ລົດຄັນນັ້ນຂັບຜ່ານສິ່ງຕັນຫົນທາງໄປ ໃນຕອນກາງຄືນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຢຸດ. ບົດລາຍງານໃຫ້ນັ້ນກ່າວວ່າ ລູກປືນລູກນຶ່ງໃນຈຳນວນ 9 ລູກທີ່ຍິງໃສ່ລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຫົວຂອງທ່ານຊາຣີຟ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນປາກິສຖານ, ຫຼັງຈາກໄປຢ້ຽມຢາມເຄັນຢາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງຕຳຫຼວດ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານຊາຣີຟແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນການສັງຫານແບບມີເປົ້າໝາຍ, ບໍ່ແມ່ນການຍິງຖືກໂດຍບັງເອີນ.