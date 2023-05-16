ພວກສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານປະສົມຂອງປາກິສຖານຫຼາຍພັນຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ນອກສານສູງສຸດຂອງປະເທດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານສານລາອອກ ຍ້ອນໄດ້ປ່ອຍອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະນັກການເມືອງຊັ້ນນຳຝ່າຍຄ້ານ, ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ອອກໄປ.
ລົດເມ ແລະລົດຕູ້ ໄດ້ຂົນສົ່ງຄົນຈາກທົ່ວປະເທດ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພສູງ, ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຕຶກຂອງສານສູງສຸດ ແລະຕຶກອາຄານທີ່ສຳຄັນອື່ນໆຕັ້ງຢູ່.
ຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງລັດຖະ ບານປະສົມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊບາສ ຊາຣີຟ (Shehbaz Sharif) ແລະຄະ ນະຕຸລາການຂອງປະເທດ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ພວກທະຫານທະຫານໄດ້ລາກ ແລະຈັບກຸມທ່ານຄານຜູ້ນຳພັກ ຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟປາກິສຖານ ຫຼື PTI ຊຶ່ງເປັນພັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ຢູ່ນອກສານລັດຖະບານກາງ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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