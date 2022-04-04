ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ລອດຈາກການພະ ຍາຍາມທີ່ນຳໜ້າໂດຍຝ່າຍຄ້ານ ເພື່ອປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈທີ່ເປັນບັນຫາໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນທັນທີທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີສະມາຊິກ 342 ຄົນ ຫຼື ສະພາຕໍ່າ, ໄດ້ເລີ່ມກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ມີການລໍຄອຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕັ້ັງຕາເພື່ອພິຈາລະນາການປົດທ່ານ ຄານ ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກົດໝາຍທ່ານ ຟາວາດ ຮຸສເຊນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ຮັກສາການປະທານສະພາຕໍ່າ ປະກາດການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວວ່າຜິດກົດໝາຍ ສຳລັບການກ່າວຫາ ທີ່ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະລັດ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ອ້າງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນໃນຄຳປາໄສສັ້ນໆຂອງທ່ານວ່າ “ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ລັດ ແມ່ນໜ້າທີ່ພື້ນຖານ ຂອງປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ.”
ປະທານ ກາຊິມ ຄານ ຊູຣີ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດການລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທິີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານ ຊູຣີ ໄດ້ກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເລື່ອນກອງປະຊຸມພິເສດຢ່າງວ່ອງໄວທ່າມກາງການປະ ທ້ວງ ໂດຍພວກສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານວ່າ “ບໍ່ມີອຳນາດຕ່າງປະເທດໃດໆຄວນໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຜ່ານການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດການມີບົດບາດ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປົດນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີນີ້.
ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການກ່າວຫາຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ສະ ຫະລັດ ຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມັນ “ບໍ່ມີຄວາມຈິງ” ຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້.
ຜູ້ແທນຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ ປາກິສຖານ ຢ່າງໃກ້ ຊິດ. ພວກເຮົາເຄົາລົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງ ປາກິສຖານ.”
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