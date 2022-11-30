ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດປາກິສຖານ, ນາຍພົນອາຊິມ ມູເນຍ, ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ຂອງປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່າມກາງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງໃໝ່ແລະການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈົ່ງເອົາສະຖາບັນທະຫານທີ່ມີອິດທີພົນ ອອກຈາກການເມືອງ.
ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຂອງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນອົງການຫຼັກ ກ່ຽວກັບການບໍລິການວຽກງານດ້ານສືບລັບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ISI, ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເປັນເວລາສາມປີ ໂດຍມີການອອກອາກາດ ພິທີດັ່ງກ່າວທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຣາວາລປິນດີ (Rawalpindi) ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງກອງບັນຊາການໃຫຍ່ກອງທັບ.
ທ່ານມູເນຍ ໄດ້ຮັບກະບອງທີ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ຈາກຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ພົນເອກກາມາ ຈາເວັດ ບັຈວາ (Qamar Javed Bajwa), ເຊິ່ງໄດ້ອອກບໍານານລຸນຫຼັງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທີ່ມີແຕ່ຄວາມຂັດແຍ້ງໂຕ້ຖຽງກັນມາ ເປັນເວລາ 6 ປີ.
ກອງທັບ ໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ນອກຂອບເຂດໃນລະບົບລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍໃຕ້ ແລະມີປະຊາກອນປະມານ 220 ລ້ານຄົນ. ພວກເຂົາໄດ້ບົງການໃນການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຮ່ວມກັນກັບບັນດາພັນທະມິດທາງການເມືອງ ແລະເຂົ້າປົກຄອງປະເທດປາກິສຖານ ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງປະຫວັດສາດ 75 ປີ.
ທ່ານມູເນຍ ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຄົນທີ 17 ຂອງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກອັງກິດໃນປີ 1947, ສົມທຽບກັບນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີປະມານ 30 ຄົນໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ.