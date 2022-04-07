ສານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເລື່ອນກຳນົດໂດຍປາສະຈາກການຕັດສິນ ໃນການຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດນັ້ນ ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດຫຼືບໍ່.
ຜູ້ພິພາກສາ 5 ທ່ານຂອງສານສູງສຸດ ທີ່ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານອູມາ ອາຕາ ບານດຽລ ຈະປະຊຸມກັນອີກ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເວລາສານດັ່ງກ່າວຈະສະຫລຸບການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແລະປະກາດຄຳຕັດສິນ.
ຂະບວນການພິຈາລະນາຂອງສານແມ່ນເກີດຈາກການປະຊຸມນັດພິເສດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼືສະພາຕ່ຳ 342 ຄົນ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ສະມາຊິກສະພາຈະເລີ້ມລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ຊຶ່ງຄາດກັນວ່າທ່ານຄານຈະເສຍໄຊນັ້ນ.
ທ່ານຄານອາຍຸ 69 ປີ ອະດີດດາລາຕີຄີ ຫຼືຄຣິກເກັດ ໄດ້ສູນເສຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 20 ກວ່າຄົນຂອງພັກລັດຖະບານ ໄດ້ໂຕນພັກ ແລະພັກສຳຄັນໆທີ່ຮ່ວມຢູ່ໃນລັດຖະບານປະສົມ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກລັດຖະບານ ໄປຮ່ວມກັບພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຮອງປະທານສະພາ ທ່ານກາຊິມ ຊາ ຊູຣີ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງພັກລັດຖະບານ ໄດ້ຂັດຂວາງການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ໂດຍເອີ້ນວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ “ມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດ” ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານປາກິສຖານ.
ທ່ານຊູຣີໄດ້ປິດປະຊຸມ ຫຼັງຈາກປະກາດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທ່າມກາງທີ່ມີການປະທ້ວງຢ່າງແຂງຂັນຂອງສະມາຊິກສະພາພັກຝ່າຍຄ້ານ. ປະທານາທິບໍດີປາກິສຖານ ທ່ານອາຣິຟ ອາລວີ ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານຄານ ໃຫ້ຍຸບສະພາແລະຮຽກໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ພາຍໃນ 90 ມື້ ໂດຍອ້າງຂໍ້ກຳນົດຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປາກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍໃນເອເຊຍໃຕ້ແລະມີປະຊາກອນ 220 ລ້ານຄົນນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງ ແລະພາໃຫ້ສານສູງສຸດເລີ້ມເປີດການສອບສວນເພື່ອຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳຕາມກົດໝາຍ.
ທ່ານຄານ ໄດ້ກ່າວຫາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ສະຫະລັດສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພັກຝ່າຍຄ້ານເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານເພື່ອລົງໂທດໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍເມື່ອໄວໆມານີ້ ແລະບໍ່ສະໜັບສະໜຸນປະເທດຕາເວັນຕົກ ປະນາມການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ