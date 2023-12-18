ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານໄດ້ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການອິນເຕີແນັດຊ້າລົງ ແລະຂັດຂວາງການເຂົ້າເຖິງສື່ສັງຄົມທີ່ສຳຄັນໆໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີການຈັດການໂຮມຊຸມນຸມທາງອອນລາຍ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນກັນມາກ່ອນ ໂດຍພັກການເມືອງຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ.
ພັກຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາບປາກິສຖານ ຫຼື PTI ກ່າວວ່າ “ການສະແດງອຳນາດແບບສະເໝືອນຈິງ” ແມ່ນມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການປາບປາມ ຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ພວກຄົນງານ ແລະການໂຮມຊຸມນຸມຂອງສາທາລະນະຊົນ ທີ່ພົວພັນກັບການເລືອກຕັ້ງ.
ພັກ PTI ກ່າວຕື່ມຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ໃນອັນທີ່ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄາດກັນໄວ້ ການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ອຳນາດການປົກຄອງຟາຊິສ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທາງອິນເຕີແນັດ ມີຄວາມໄວຊ້າລົງ ແລະລົບກວນສື່ສັງຄົມ ຢູ່ຕາມເວທີຕ່າງໆ ແລະໃນທົ່ວປາກິສຖານ ກ່ອນໜ້າການໂຮມຊຸມນຸມ ທາງການເມືອງອອນລາຍຄັ້ງປະຫວັດສາດ Jalsa! ຂອງພັກ PTI.”
NetBlocks ຊຶ່ງເປັນອົງການສິ້ງຊອມອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມສິດທິທາງດີຈິຕອລ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ້ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການລົບກວນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີແນັດຢູ່ໃນປະເທດປາກິສຖານ.