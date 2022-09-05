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ວັນຈັນ, 05 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ປາກິສຖານ ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ​ປະ​ເທດ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີການ​ລະ​ບ​າດ ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຖອກ​ທ້ອງ ແລະ​ ມາ​ເລ​ເຣຍ ​ຢ່າງ​ໜັກ

ພາບ​ຄົນ​ຫລົບ​ໜີ​ຈາກໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ພາບ​ຄົນ​ຫລົບ​ໜີ​ຈາກໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທະ​ເລ​ສາບນ້ຳຈືດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອ​ງ​ຕົນ ​ທີ່​ຢູ່ໃນແຂວງຊິນ​ດ໌ທາງພາກໃຕ້ຂອງ​ປະ​ເທດໄດ້ຍື່ງຂຶ້ນເຖິງລະດັບ “ອັນຕະລາຍ” ແລ້ວ ຍ້ອນຝົນໃນ​ລະ​ດູ​ລົມມໍລະສຸມຕົກ​ລົງ​ມາ ​ແບບບໍ່ຢຸດບໍ່ຢັ້ງ, ໂດຍ​ເຕືອນວ່າ​ຈະ​ມີໄພນໍ້າຖ້ວມຕື່ມອີກ ໃນເມືອງທີ່​ຢູ່ອ້ອມແອ້​ມນັ້ນ ແລະ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ຊາວບ້ານຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄປ ທ່າມກາງການພະຍາກອນອາກາດວ່າ​ຈະ​ມີຝົນໜັກ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ອີກ.

ສະ​ພາບການ​ເປັນ​ໄປດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງຂອງແຂວງໄດ້ ເປີດເຂື່ອນກັ້ນ ​ຢູ່ໃນທະເລສາບແມນ​ຊາ (Manchar) ເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາທີ່​ຍື່ງ​ຂຶ້ນນັ້ນ ໄຫຼລົງໄປສູ່ແມ່ນ້ໍາອິນ​ດັ​ສ (Indus) ທີ່​ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ​ນັ້ນ ໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ຖ້ວມ​ເຂດທີ່ມີປະຊາກອນຢູ່ອັນຫນາແຫນ້ນ.

ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ກັບ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຂອງ​ລາວ ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ຖ້ວມຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ໃນ​ເມືອງ Sohbat Pur ໃນ​ແຂວງ Baluchistan ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽ​ງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ວັນ​ທີ 3 ກັນ​ຍາ, 2022.
ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ກັບ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຂອງ​ລາວ ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ຖ້ວມຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ໃນ​ເມືອງ Sohbat Pur ໃນ​ແຂວງ Baluchistan ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽ​ງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ວັນ​ທີ 3 ກັນ​ຍາ, 2022.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວຂອງແຂວງ, ທ່ານ​ຊາ​ຈີ​ລ ມີມອນ (Sharjeel Memon) ກ່າວວ່າ ຢ່າງ​ໃດກໍ່ຕາມ ນໍ້າທີ່ປ່ອຍຜ່ານທະເລສາບແຫ່ງນັ້ນ ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນປະມານ 125,000 ຄົນຢູ່.

ທ່ານມີ​ມອນກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກ [ແຕ່ກໍ] ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປ​ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອຍົກ​ຍ້າຍຊາວບ້ານອອກໄປຫາບ່ອນປອດໄພແລ້ວ.

ທະເລສາບແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍ​ເປັນນຶ່ງໃນທະ​ເລ​ສາບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ​ຂົງເຂດ​ເອ​ເຊຍ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວເມືອງແຈມ​ສ໌​ໂຮ​ໂຣແລະດາ​ດູ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ ແມ່ນ້ໍາອິນ​ດັ​ສ. ບັນດາ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນນອນ​ຢູ່​ໃນ 80 ​ເມືອງ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ ຖານ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຍ້ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຝົນ​ທີ່​ຕົກ​ແບບ​ຜິດ​ປົກກະຕິ. ນີ້​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ​ຫລາຍທົດ​ສະ​ວັດ​ຂອງ​ປະ​ເທດໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ.

ໄພ​ພິບັດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເອົາ​ຊີວິດ​ໄປ​ເກືອບ 1,300 ຄົນແລ້ວ ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ເດັກນ້ອຍ 453 ຄົນ. ຫຼາຍກວ່າ 12,500 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກໄພພິບັດ ທີ່ສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນປະມານ 33 ລ້ານຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນມິຖຸນາ ເມື່ອ ຝົນ​ເລີ້ມຕົກ​ໃນລະດູ​ລົມມໍລະສຸມ. ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫລື NDMA ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 600,000 ຄົນ ​ພວມໄປຫລົບ​ໄພ​ ຢູ່​ສູນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອບັນ​ເທົາ​ທຸກໃນ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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