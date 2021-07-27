ປາກິສຖານ ສົ່ງທະຫານອັຟການິສຖານ ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນໄປ ໃນຕອນທີ່ປະເຊີນ ກັບການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານນັ້ນ ກັບຄືນປະເທດ

ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງທະຫານອັຟການິສຖານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫລາຍສິບຄົນ ກັບໄປໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອັຟການິສຖານ “ຢ່າງມີສັນທະວະໄມຕີ” ນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນໄປ ທີ່ເບິ່ງ ຄືວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫລົບໜີການບຸກຄືບໜ້າຂອງພວກກະບົດຕາລີບານ.
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເລີ້ມການບຸກໂຈມຕີ ໃນຫລາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ກຳລັງທະຫານທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານອັຟການິສຖານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເຂົ້າໄປຫລົບໄພຢູ່ໃນປະເທດຕາຈິກກິສຖານ, ອີຣ່ານ, ຈີນ ແລະປາ ກິສຖານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກກະບົດຍຶດເອົາດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຍຸດທະສາດຕິດກັບປະເທດເພື່ອບ້ານເຫຼົ່ານີ້ ຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກ ສູ່ທະເລນັ້ນໄດ້.
ກອງທັບປາກິສຖານກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານ 46 ຄົນ ຊຶ່ງລວມມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດ 5 ຄົນໄດ້ຮັບ "ບ່ອນຫລົບໄພ ແລະເດີນທາງ" ເຂົ້າໄປໃນປາກິສຖານຢ່າງປອດໄພ "ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ" ໃນຄືນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຫລັງຈາກພວກຜູ້ຊາຍເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດຮັກ ສາຄ້າຍຂອງຕົນ ທີ່ຢູ່ອີກຟາກນຶ່ງຂອງຊາຍແດນນັ້ນໄດ້.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ "ປັດຈຸບັນພວກທະຫານໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງອັຟການິສະຖານຢ່າງມີສັນທະວະໄມຕີຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງ ເຂົາເຈົ້າພ້ອມກັບອາວຸດ ແລະອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າອີກດ້ວຍ."
ຖະແຫລງການນັ້ນກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ການສົ່ງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນປະເທດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເວລາກາຍທ່ຽງຄືນໄປໜ້ອຍນຶ່ງຂອງວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ທີ່ດ່ານຊາຍແດນນາວາ ພາສ (Nawa Pass) ໃນເຂດຊົນເຜົ່າບາຈົວ (Bajaur) ຂອງປາກິສຖານ.
ໃນຖະແຫຼງການກ່ອນໜ້ານີ້, ກອງທັບໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ທະຫານຂອງອັຟການິສຖານ "ໄດ້ຮັບການສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ທີ່ພັກອາໄສ ແລະການປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນຕາມມາດຕະຖານທາງທະຫານທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້."
ລາຍງານກ່າວວ່າ ພວກທະຫານໄດ້ຖືກສົ່ງ ໄປປະຈຳການຢູ່ໃນແຂວງກູນາ (Kunar) ໃນຊາຍແດນພາກຕາເວັນອອກຂອງອັຟການິສຖານ, ບ່ອນທີ່ມີການປະທະກັນຢ່າງໜັກລະຫວ່າງກຳລັງຂອງຕາລີບານ ແລະກອງກຳລັງຂອງລັດຖະ ບານອັຟການິສຖານ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄສົກຂອງກອງທັບອັຟການິສຖານ, ນາຍພົນ ອາຈມາລ ໂອມາ ຊິນວາຣີ (Ajmal Omar Shinwari), ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ທະຫານອັຟການິສຖານໄປຂໍຫລົບໄພຢູ່ໃນປາກິສຖານນັ້ນວ່າ "ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ".