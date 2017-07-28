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ສານສູງສຸດ ປາກິສຖານ ສັ່ງໃຫ້ ນາຍົກ ລາອອກ ຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນທັນທີ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Nawaz Sharif ຂອງປາກິສຖານ ທີ່ຖືກປົດຕໍາແໜ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

ສານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາຍົກ Nawaz Sharif ໝົດສິດໃນການ
ດໍາລົງ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເທດ ແລະອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ
ໃນທັນທີທັນໃດ.

ໂຄສົກປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກປະກາດຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວອອກມາ ໃນເວລາບໍ່ດົນພໍ
ເທົ່າໃດ ພາຍຫລັງທີ່ສານ​ໄດ້ ອອກຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນວ່າ ທ່ານ Sharif ໄດ້ຮັບເອົາ
ຄໍາຕັດສິນນັ້ນ “ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Sharif ຈະສະຫງວນ ສິດຂອງຕົນ​ໄວ້ກໍຕາມ” ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ສະຫລະຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄປແລ້ວ.

ຄໍາຕັດສິນຂອງສານໄດ້ຂຽນວ່າ "ການທີ່ທ່ານ Sharif ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເງິນລາຍ​ຮັບທີ່
ບໍ່ໄດ້ຖອນມາ ຊຶ່ງເປັນຊັບສິນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ" ຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2013 ນັ້ນ ແລະ "ການທີ່ໄດ້ເຮັດການປະກາດທີ່
ບໍ່ຈິງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຢືນຢັນຢູ່ໃນຄໍາປະຕິຍານຕົນນັ້ນ ທ່ານ Sharif ບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດ
ແລະເພາະສະນັ້ນ ທ່ານບໍ່ມີສິດເໝາະສົມ" ທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາ.

ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ "ປະທານາທິບໍດີຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມປາ
ກິສຖານ ຕ້ອງໄດ້ເອົາທຸກບາດກ້າວທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າ ຂະບວນການທາງປະຊາທິປະໄຕຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປ."

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຄະນະ​ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Sharif ກໍຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຍຸບ ແລະສະພາ
ແຫ່ງງຊາດ ບັດນີ້ ຈະຮ້ອງຂໍ​ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂອງປາກິສຖານ ເລືອກຕັ້ງເອົານາຍົກ
ຄົນໃໝ່.

ສານ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່່າທ່ານ Sharif ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ສະ​ສົມ​ຊັບ​ສິນ​ໄວ້​ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ພ້ອມ​ທັງ​ປິດ​ບັງ​ຊັບສິນ​ເຫຼົ່ານີ້ ​ແລະ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ແບບ​ຟູມ​ເຟືອຍ​ເກີນ​ຖານະ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫລັງ​ຈາກ​ໄປ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ​ຂອງ​ສານ​ໃນ​ວັນ
​ສຸກມື້ນີ້ ລັດ​ຖະມົນຕີກະຊວງ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ Marriyum Aurangzeb ກ່າວ​ວ່າ ພັກ
​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ແປກ​ໃຈ ​ແຕ່​ກໍ​ເສຍ​ໃຈ ຕໍ່​ຄຳ​ຕັດສິນ​ນີ້.

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