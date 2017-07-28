ສານສູງສຸດ ປາກິສຖານ ສັ່ງໃຫ້ ນາຍົກ ລາອອກ ຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນທັນທີ

ສານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາຍົກ Nawaz Sharif ໝົດສິດໃນການ
ດໍາລົງ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເທດ ແລະອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ
ໃນທັນທີທັນໃດ.
ໂຄສົກປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກປະກາດຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວອອກມາ ໃນເວລາບໍ່ດົນພໍ
ເທົ່າໃດ ພາຍຫລັງທີ່ສານໄດ້ ອອກຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນວ່າ ທ່ານ Sharif ໄດ້ຮັບເອົາ
ຄໍາຕັດສິນນັ້ນ “ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Sharif ຈະສະຫງວນ ສິດຂອງຕົນໄວ້ກໍຕາມ” ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ສະຫລະຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄປແລ້ວ.
ຄໍາຕັດສິນຂອງສານໄດ້ຂຽນວ່າ "ການທີ່ທ່ານ Sharif ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເງິນລາຍຮັບທີ່
ບໍ່ໄດ້ຖອນມາ ຊຶ່ງເປັນຊັບສິນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ" ຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2013 ນັ້ນ ແລະ "ການທີ່ໄດ້ເຮັດການປະກາດທີ່
ບໍ່ຈິງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຢືນຢັນຢູ່ໃນຄໍາປະຕິຍານຕົນນັ້ນ ທ່ານ Sharif ບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດ
ແລະເພາະສະນັ້ນ ທ່ານບໍ່ມີສິດເໝາະສົມ" ທີ່ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາ.
ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ "ປະທານາທິບໍດີຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມປາ
ກິສຖານ ຕ້ອງໄດ້ເອົາທຸກບາດກ້າວທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າ ຂະບວນການທາງປະຊາທິປະໄຕຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປ."
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ Sharif ກໍຈະຕ້ອງຖືກຍຸບ ແລະສະພາ
ແຫ່ງງຊາດ ບັດນີ້ ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂອງປາກິສຖານ ເລືອກຕັ້ງເອົານາຍົກ
ຄົນໃໝ່.
ສານໄດ້ພົບເຫັນວ່່າທ່ານ Sharif ມີຄວາມຜິດ ໃນຂໍ້ຫາສະສົມຊັບສິນໄວ້ໃນຕ່າງປະເທດ
ພ້ອມທັງປິດບັງຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ ແລະດຳລົງຊີວິດແບບຟູມເຟືອຍເກີນຖານະ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫລັງຈາກໄປຮ່ວມຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຂອງສານໃນວັນ
ສຸກມື້ນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ Marriyum Aurangzeb ກ່າວວ່າ ພັກ
ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແປກໃຈ ແຕ່ກໍເສຍໃຈ ຕໍ່ຄຳຕັດສິນນີ້.
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