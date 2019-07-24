ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານ
ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບ ພວກກະບົດຕາລິບານ ເພື່ອຊັກຊວນເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເປີດການເຈ
ລະຈາກັບລັດຖະບານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ການທີ່ຈະບັນລຸການຕົກ
ລົງ ທາງດ້ານການເມືອງໃນສົງຄາມດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ເປັນເລື້ອງທີ່ງ່າຍເລີຍ.
ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສາທາລະນະ ຢູ່ສະຖາບັນສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານຄານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນ ຮອບ 18
ປີ ຂອງການຂັດແຍ້ງໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ປາກິສຖານ ແລະສະຫະລັດ ກຳລັງເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ ເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໄປສູ່ສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ທ່ານຄານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີດໍ
ໂນລ ທຣຳ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອ
ຍຸດຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ບັດນີ້ ເວລາຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນປະເທດ ຫຼັງຈາກພົບປະກັບປະທານາທິບໍ
ດີທຣຳແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບປະກັບພວກກະບົດຕາລິບານ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາ
ຍາມຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເປີດການເຈລະຈາ ກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ
ເພື່ອວ່າການເລືອກຕັ້ງໃນຢູ່ໃນອັຟການີສຖານຕ້ອງເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຮວມເອົາທຸກ
ພັກຝ່າຍ ບ່ອນທີ່ພວກກະບົດຕາລິບານ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້.”
ພວກກະບົດຕາລິບານໄດ້ຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະເຈລະຈາ
ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານທີ່ມີລັດຖະບານກາບູລເຂົ້າຮ່ວມຈົນກວ່າມີ
ການຕົກລົງຮັກສາສັນຕິພາບ ກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານຄານກ່າວວ່າ ຜູ້ແທນຂອງພວກກະບົດຕາລິບານຕ້ອງການທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານ
ເມື່ອສອງສາມເດືອນຫຼັງທີ່ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກການພົບປະດັ່ງ ກ່າວເພາະວ່າ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມຈາກລັດຖະບານອັຟການິສຖານ. ທ່ານກ່າວວ່າ ບັດນີ້ທ່ານໄດ້
ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣັຟ ການີ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ຈະມີການພົບປະກັນກັບພວກກະບົດນັ້ນ.
ຕໍ່ມາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຮັບຕ້ອນຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ບ່ອນ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຖະແຫຼງ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳອາເມຣິກັນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຄານກ່າວ
ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ຈັດແຈງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ລະວ່າງສະຫະລັດກັບພວກກະບົດຕາລິບານ ແລະຕົນຈະທຳທຸກຢ່າງພາຍໃນອຳນາດຂອງຕົນ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບໃນອັຟການິສຖານ.