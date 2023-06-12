ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ ທ່ານ ເຊບາສ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດິບຫຼຸດລາຄາຂອງ ຣັດເຊຍ ລຳທຳອິດ ທີ່ຖືກໄກ່ເກ່ຍພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ແລະ ມົສກູ ແມ່ນໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນ ຄາຣາຈີ.
ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ດີໃຈທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນດິບຫຼຸດລາຄາຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນ ຄາຣາຈີ ແລະ ຈະເລີ່ມດູດນ້ຳມັນອອກໃນມື້ອື່ນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ຣັດເຊຍ ມາ ປາກິສຖານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນສາຍພົວພັນໃໝ່ ລະຫວ່າງ ປາກິສຖານ ແລະ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່າເຮືອຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຂົນອອກ.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ນ້ຳມັນທີ່ຖືກຫຼຸດລາຄາຈະສະໜອງການບັນເທົາທຸກໃຫ້ ປາກິສຖານ, ເຊິ່ງໄດ້ປະເຊີນກັບວິກິດການຈ່າຍໜີ້ສິນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜິດນັດການໃຊ້ໜີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.