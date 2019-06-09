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ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ສະ​ເໜີ ການ​ປອງດອງ ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ເຖິງ ນາ​ຍົກ ອິນ​ເດຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ (ຂວາ) ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີອິນເດຍ ທ່ານນາຣັນດຣາ ໂມດີ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ ອິມ​ຣານ ຄານ ໄດ້​ຂຽນ​ໜັງ​ສື​ໄປ​ຫາ​ຄູ່​ຕຳແໜ່ງ ​
ອິນ​ເດຍ ທ່ານ ​ນາ​ຣັນ​ດ​ຣາ ໂມ​ດີ ສະ​ເໜີ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ການບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ກັນ
​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ.

ຢູ່​ໃນ​ໜັງ​ສືທີ່​ຂຽນ​ຫາ​ທ່ານ​ ໂມ​ດີ ທີ່ທ່​ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ສຸກຜ່ານ​ມານັ້ນ ສະ​ແດງ​ຄວາມ
​ດີ​ໃຈ​ຕໍ່ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສະ​ໄໝ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ທ່ານ ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ທ່ານ​ຄານ​
ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຢາກ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ທັງ​ໝົດ ຮວມ​ທັງ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ໂຕ້
​ແຍ້ງ​ໃນ​ແຄວ້ນ ແຄ​ສ​ເມຍ, ອີງ​ຕາມ​ລາ​ຍງານ​ຂ່າວ​ສື່​ມວນ​ຊົນ.

ທ່​ານ​ ຄານ ​ໄດ້​ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ​ ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ເປັນ​ທາງແກ້​ໄຂ​
ຢ່າງ​ດຽວ ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຈົນ ແລະ​ມັນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່ຈະ
​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາພາກ​ພື້ນ.

ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນເອ​ເຊຍ​ໃຕ້,
ມີ​ການ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ຄານ ໄດ້​ຂຽນ​ເພື່ອ​ເວົ້າ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບທັງ
ສອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນທີ່​ຈະ​ຕ້ອງກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ອິນ​ເດຍ ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໂມ​ດີ ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ພົ​ບ​ປະກັບ​ທ່ານ​ຄານ ​ຢູ່​
ກອງ​ປະ​ຊຸມອົງ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື ຊຽງ​ໄຮ້ (SCO) ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນນະ​ຄອນຫຼວງ ບິ​ຊ​ເຄັກ​ ຂອ​ງ
​ປະ​ເທດ ເຄີ​ຈີ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ອິນ​ເດຍ ທ່ານ​ ຣາ​ແວັ​ສ ກູ​ມາ​ຣ ກ່າວ​ວ່າ “ເທົ່າ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​
ເຈົ້າ​ຮູ້ ບໍ່​ມີ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃດ​ໆ ລະ​ຫ່​ວາງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໂມ​ດີ ແລ​ະ ນາ​ຍົກ
​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ​ອິມ​ຣານ​ ຄານ ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ SCO.

ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ອິນ​ເດຍ​ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະເລີ້ມກ​ານ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃດໆ, ໂດຍ
​ກ່າວ​ວ່າ​ ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ຕ້ອງໄດ້​ຢຸດ​ ກ່ອນ​ທີ່ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຈະ​ສາ​
ມາດເລີ້ມ​ຂຶ້ນໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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