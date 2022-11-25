ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານເຊບາສ ຊາຣີຟ, ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບພາຍໃນຫຼື ISI, ເຊິ່ງເປັນອົງການສືບລັບຫຼັກຂອງປະເທດ, ໃຫ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບທີ່ມີອິດທິພົນຂອງປະເທດທ່າມ ກາງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ໜັກໜ່ວງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານຊາຣີຟ ເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມຂອງຄະນະລັດຖະ ບານ ເພື່ອເລືອກເອົາ ພົນເອກອາຊິມ ມູເນຍ (Asim Munir) ຈາກລາຍຊື່ພົນເອກອະວຸໂສ 6 ຄົນ, ເຂົ້າມາຮັບຕໍາແໜ່ງແທນ ພົນເອກກາມາ ຈາເວັດ ບາຈ- ວາ (Qamar Jawed Bajwa) ເຊິ່ງກໍາລັງອອກບໍານານ ໃນອາທິດໜ້ານີ້, ໂດຍພົນເອກອາຊິມ ຈະເຂົ້າມາເປັນຜູ້ບັນຊາການຄົນໃໝ່ຂອງກອງທັບ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຄາວາຈາ ອາຊິຟ ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈຢູ່ໃນຖະແຫຼງການລຸນຫຼັງການປະຊຸມ ໂດຍກ່າວວ່າ ການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີອາຣີຟ ອາລວີ ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານອະນຸມັດເປັນຂໍ້ບັງຄັບອອກມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານອາຊີຟ ໄດ້ຢືນຢັນ ໂດຍປະກາດຜ່ານທາງສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງແລ້ວ.
ທ່ານມູເນຍ ຈະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບປາກິສຖານທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ຈາກທ່ານບັຈວາໃນວັນອັງຄານທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງກອງທະຫານ ທີ່ນະຄອນຣາວາລປິນດີ ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ.
ນອກຈາກໄດ້ເຄີຍດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການ ISI ແລ້ວ, ທ່ານມູເນຍ ຍັງໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບປາກິສຖານ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນອັຟການິສຖານ ແລະ ອິນເດຍ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສໍາຄັນ ອີກດ້ວຍ.
ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຄົນໃໝ່ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການພິຈາລະນາ ແລະໂຕ້ແຍ້ງກັນຢ່າງເຄັ່ງຕຶງ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງ ທີ່ເລິກເຊິ່ງທາງສະຖາບັນດ້ານການເມືອງ.
ການເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ່ານບັຈວາ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍອໍານາດທາງທະຫານ ຕໍ່ການວິຈານທີ່ຮຸນແຮງຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງນໍາໂດຍອະດີດນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ປາກິສຖານ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຄົນໃໝ່ ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານເຊບາສ ຊາຣີຟ, ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບພາຍໃນຫຼື ISI, ເຊິ່ງເປັນອົງການສືບລັບຫຼັກຂອງປະເທດ, ໃຫ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບທີ່ມີອິດທິພົນຂອງປະເທດທ່າມ ກາງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ໜັກໜ່ວງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.