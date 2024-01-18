ປາກິສຖານ ເປີດສາກການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທາງທະຫານ ໃສ່ “ບ່ອນຫຼົບລີ້ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ຢູ່ໃນອີຣ່ານ

ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນພະຫັດວານມື້ນີ້ວ່າ ກອງທັບຂອງຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃສ່ “ບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ຢູ່ໃນອີຣ່ານ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ສອງມື້ ຫຼັງຈາກເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດ ໃສ່ອັນທີ່ຕົນເວົ້າວ່າເປັນ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງອີຣ່ານ” ທີ່ຫຼົບລີ້ ຢູ່ໃນດິນແດນປາກິສຖານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານທີ່ “ມີການປະສານງານສູງ ແລະກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງແນ່ນອນ” ໄດ້ສັງຫານ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈຳນວນນຶ່ງ” ຢູ່ໃນແຂວງ ຊິສຖານ-ບາລູຈິສຖານ (Sistan-Baluchistan) ເຊິ່ງເປັນແຂວງຊາຍແດນຂອງອີຣ່ານ ພາຍໃຕ້ລະຫັດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການເສຍຊີວິດຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
“ປາກິສຖານ ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງສາທາ ລະນະລັດອິສລາມອີຣ່ານ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຈຸດປະສົງດຽວຂອງການກະທຳ ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປາກິສຖານແລະຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະບໍ່ສາມາດປະນີປະນອມໄດ້,” ກະຊວງ ກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ວ່າ ເຮືອບິນລົບໄດ້ທໍາການໂຈມຕີໂດຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ເຂດນ່ານຟ້າຂອງອີຣ່ານ ແລະໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຄ້າຍຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປາກິສຖານ ຫຼື BLA ຊຶ່ງສະຫະລັດ ກຳນົດໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານອີຣ່ານ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ສັງຫານ “ພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວອີຣ່ານ” ຢ່າງນ້ອຍ 7 ຄົນ ໃນເມືອງຊາຣາວັນ (Saravan), ເມືອງຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດລວມມີເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງ 3 ຄົນ.
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