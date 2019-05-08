ລະເບີດສະຫຼະຊີບໄດ້ແຕກຢູ່ນອກວັດທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງສາສະໜາອິສລາມນິກາຍ
ຊູຟີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນ ລາຮໍ ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງ
ປາກິສຖານ, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 20 ກວ່າຄົນ.
ສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນເປົ້າໝາຍນັ້ນ ແມ່ນລົດຕຳຫຼວດທີ່ຈອດຢູ່ໃກ້ປະຕູທາງເຂົ້າຂອງ
ວັດດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີນັ້ນ, ອີງ
ຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ອາຣິຟ ນາວາສ໌, ຜູ້ບັນຊາການຕຳ ຫຼວດຂອງແຂວງປັນຈາບ.
ວັດຊູຟີ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສັດຕະວັດທີ 11, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປໃນຊື່ ດາຕາ ດາບາ ນັ້ນ,
ແມ່ນນຶ່ງໃນວັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີຜູ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ວັດດັ່ງກ່າວເຄີຍຖືກໂຈມຕີມາແລ້ວ, ລວມທັງລະເບີດແຕກໃນປີ 2010 ທີ່
ໄດ້ສັງຫານ 40 ຄົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຕຳຫຼວດໄດ້ໄປເຝົ້າຍາມເປັນປະຈຳ.
ວັດແຫ່ງນີ້ໄດ້ປິດປະຕູທັງໝົດໃນທັນທີ ລຸນຫຼັງເຫດລະເບີດ. ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ
ໄດ້ຖືກເຊີນອອກທາງປະຕູດ້ານຫຼັງ.
ຕຳຫຼວດສົມທົບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານໄດ້ໄປລ້ອມບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຢ່າງໜາແໜ້ນ.
ຜູ້ປົກຄອງແຂວງ, ທ່ານ ອຸສມານ ບຸສດາ, ໄດ້ຍົກເລີກການຢ້ຽມຢາມເມືອງອື່ນໆຂອງ
ທ່ານ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈັດກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພລະດັບສູງ ເພື່ອປະເມີນສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ວັນພຸດມື້ນີ້ ແມ່ນວັນທີສອງຂອງບຸນ ຣາມາດານ ໃນປະເທດ ປາກິສຖານ, ທີ່ເປັນ
ເດືອນສັກສິດ ເຊິ່ງຊາວມຸສລິມຈະອົດອາຫານຈາກເຊົ້າມືດຫາຫົວຄ່ຳ.
ນະຄອນ ລາຮໍ ໄດ້ປະເຊີນກັບການໂຈມຕີອື່ນໆໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງ
ການໂຈມຕີຊາວ ຄຣິສຕຽນ ທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນອີສເຕີ ໃນປີ 2016 ເຊິ່ງໄດ້ສັງ
ຫານຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ.
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