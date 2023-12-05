ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານທີ່ຖືກຈໍາຄຸກ ທ່ານອິມຣານ ຄານ, ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈະເອີ້ນອະດີດຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງປະເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ຂອງທ່ານ ໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຄວາມລັບຂອງປະເທດ.
ທ່ານຄານ ໄດ້ໃຫ້ການດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຄະດີ ຢູ່ໃນຄຸກໃຫຍ່ ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດບ່ອນທີ່ລັດຖະບານກາງກ່າວອ້າງເຖິງ "ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ", ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາພິເສດພຽງຄົນດຽວ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີນັກການເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງອາຍຸ 71 ປີ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມລັບຂອງທາງການ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາຄຸກ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຂ່າວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ 6 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການດຳເນີນຄະດີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປິດກັ້ນອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດຄຳສັ່ງຂອງສານລັດຖະບານກາງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມ ແລະສື່ມວນຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້.
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄານ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກ່າວ ຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະລວມເອົານາຍພົນບັດວາ (Bajwa) ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນຖານະພະຍານ, ເຊິ່ງ ທ່ານບັດວາ ໄດ້ດໍາເນີນການທຸກຢ່າງຕາມຄໍາສັ່ງຂອງ ທ່ານດາໂນລ ລູ (Donald Lu).”