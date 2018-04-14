ພັກອິສລາມ ປາກິສຖານ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ ການປະທ້ວງ

ພັກເຕຣິກ-ອີ-ລັບບາອິກປາກິສຖານ ຫຼື TLP ຊຶ່ງເປັນພັກການເມືອງອິສລາມໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການປະທ້ວງຂອງຕົນໃນປາກິສຖານ ຫຼັງຈາກໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັບລັດ
ຖະບານ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ ຢູ່ທີ່ນະຄອນລາຮໍທາງພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງປະເທດ ແລະໄດ້ດຳເນີນມາເປັນ 12 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ ຈົນຮອດຕອນແລງວັນພະຫັດ
ທີ່ຜ່າມາ.
ກ່ອນບັນລຸການຕົກລົງນັ້ນ ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕືອນລັດຖະບານປາກິສຖານວ່າ ຕົນຈະ
ຈັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດຖ້າຫາກຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງ ຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຕອບ.
ທ່ານຄາດດິມ ຮູສເຊນ ຣິສວີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກ TLP ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ “ຂໍ້ຕົກລົງອິສລາມາບັດ” ຢ່າງເຕັມທີ່ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະປະເຊີນໜ້າກັບອັນທີ່
ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ຈະຕິດຕາມມາ.”
ພັກ TLP ແລະລັດຖະບານໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກພັກ TLP ໄດ້ເຮັດ
ການປະທ້ວງເປັນເວລາດົນເຖິງສາມອາທິດ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ທີ່ກາຍເປັນ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຕອນທ້າຍສຸດນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງຈາກແຂວງປັນຈາບ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຈັດປະຊຸມ
ຫຼາຍຄັ້ງກັບນັກສອນສາສະໜາອິສລາມ ພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢຸດການ
ປະທ້ວງ.
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