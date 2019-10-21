ມີການກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ແລະທະຫານ 3 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນລະຫວ່າງ ການປະທະກັນຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ກຳລັງທະຫານຂອງປາກິສຖານ ແລະ ອິນເດຍ ໃນຕອນເດິກຂອງວັນເສົາທີ 19 ຕຸລາ ຊຶ່ງອີງຕາມການລາຍງານແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຫດການດັ່ງກ່າວ ເປັນເຫດການນຶ່ງ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງຫຼາຍວັນຜ່ານມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ ນິວແດລີ ໄດ້ຖອນຖານະພິເສດ ຢູ່ໃນເຂດແຄວ້ນແຄສເມຍ ທີ່ປົກຄອງໂດຍອິນເດຍ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ.
ລາຍງານຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ກົງກັນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ອາດຈະຍັງຄົງສູງຂຶ້ນ ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕອນກາງຄືນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ໂຄສົກກອງທັບບົກຂອງປາກິສຖານ ພົນຕີ ອາຊິຟ ກາຟູຣ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງ ທວີເຕີ້ ໃນວັນອາທິດ ຖິ້ມໂທດໃສ່ ການຍິງປືນໃຫຍ່ ຈາກຟາກເຂດເສັ້ນການຄວບຄຸມຊາຍແດນຂອງອິນເດຍ ທີ່ “ບໍ່ມີເຫດຜົນ” ທີ່ທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ ໂດຍ “ເຈດຕະນາ.”
ພົນລະເຮືອນ 4 ຄົນ ແລະທະຫານນຶ່ງຄົນ ຢູ່ໃນເຂດແຄວ້ນແຄສເມຍ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍປາກິສຖານ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈາກຜົນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຕາມການກ່າວຂອງທ່ານກາຟູຣ ແລະ ທະຫານປາກິສຖານ 2 ຄົນ ແລະພົນລະເຮືອນ 5 ຄົນ ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານກາຟູຣ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທະຫານປາກິສຖານ ໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ຄືນ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານທະຫານອິນເດຍ 9 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ອີກ “ຫຼາຍຄົນ” ບາດເຈັບ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຂຸມຫລີ້ໄພສອງແຫ່ງໄດ້ “ຖືກທຳລາຍ.”
ແຕ່ແຫລ່ງຂ່າວຂອງອິນເດຍ ກໍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ເລື້ອງລາວ ຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະຈຳນວນຕົວເລກຂອງການສູນເສຍຊີວິດ ນຳດ້ວຍ.
ທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະທະຫານ ຜູ້ອະວຸໂສຂອງອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວໂຣຍເຕີ ແລະອົງການຂ່າວ ເອພີ ວ່າ ພວກທະຫານຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ປ້ອມຍາມຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງອິນເດຍ ແລະພື້ນທີ່ຂອງພົນລະເຮືອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີທະຫານ 2 ຄົນ ແລະພົນລະເຮືອນ 2 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ.
ພັນເອກ ຣາເຈັສ ຄາລາຍ ໂຄສົກຂອງກອງທັບບົກອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນອິນເດຍ ອີກ 3 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການຍິງຕອບໂຕ້ກັນ.