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ການປະທະ ລະຫວ່າງ ທະຫານ ອິນເດຍ ແລະ ປາກິສຖານ ຢູ່ ແຄັສເມຍ ເຮັດໃຫ້ 11 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ຕຳຫຼວດອີນເດຍຄົນນຶ່ງ ກຳລັງແນປືນໃສ່ພວກປະທ້ວງ ລະຫວ່າງ ການປະທ້ວງ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.

ປາ​ກິ​ສຖານແລະ​ອິນ​ເດຍ ຕ່າງກໍກ່າວ​ຫາ​ກອງທັບ​ຂອງອີກຝ່າຍນຶ່ງ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​
ວ່າ ໄດ້ຍິງ​ປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຂ້າມ​ຊາຍແດນ ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄ​ສ​ເມຍ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງເປັນການ​ຍິງໂຈມຕີ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພົນລະ
​ເຮືອນ​ຂອງທັງ​ສອງ​ຝ່າ​ຍ​ ​ບາດ​ເຈັບລົ້ມຕາຍ​.

ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ ໄດ້​ຮຽກໂຕ​ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ ຢູ່​ທີ່
​ນະຄອນ​ອິສລາມາ​ບັດເຂົ້າ​ພົບເພື່ອປະ​ທ້ວງ ຕໍ່ອັນທີ່ປາກິສຖານ​ປະນາມ​ວ່າ “ເປັນ
ການລະເມີດ​ຕໍ່​ການ​ຢຸດ​ຍິງແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ” ​ໂດຍ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ອິນ​ເດຍ ທີ່​ເປັນ​
ເຫດໃຫ້​ພົນລະ​ເຮືອນ​ສີ່​ຄົນເສຍຊີວິດ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາ​ດ​ເຈັບ​ອີກ 10 ຄົນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ທະຫານ​ອິນ​ເດ​ຍກ່າວ​ຫາປາ​ກິ​ສຖານວ່າ ເປັນຜູ້ຍິງໂຈມຕີ​ກ່ອນ ​ແລະ​ຢືນ
ຢັນ​ວ່າ ມີ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຫົກ​ຄົນ ​ແລະ​ທະຫານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເສຍຊີວິດ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮ້ອງ​
ວ່າ​ ການຍິງໂຈມຕີ “ທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນ​ແລະ​ບໍ່ເລືອກໜ້າ” ໂດຍ​ກຳລັງປາ​ກິ​ສຖານ.

ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ​ນີ້ ມີການຍິງໂຈມຕີ​ກັນເກືອບ​ທຸກໆ​ອາທິດຢູ່​ຕາມອັນ
​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ​ ເສັ້ນ​ແບ່ງເຂດແດນ (LoC) ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພູ​ຫິມະໄລ ​ເກືອບ​ໄດ້​ຖືກ​ທັບ​ມ້າງ
​ໃນການ​ຢຸດ​ຍິງ​ປີ 2003 ລະ​ຫວ່າງສອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ທີ່​ມີ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວວ່າ ຈະເກີດການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ
ອອກໄປຕື່ມອີກ.

ທັງ​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສຖານ ຕ່າງກໍຖີ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ອີກຝ່າຍນຶ່ງວ່າ ເປັນຜູ້ເລີ້ມການ
​ປະ​ທະ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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