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ອິນ​ເດຍ ​ແລະ ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ ​ເຫັນດີ ​ປະຕິບັດ ຕາມ​ສັນຍາ ​ຢຸດ​ຍິງ ປີ 2003

ເດັກຊາຍອິນເດຍຈູງແບ້ໄປຜ່ານເຮືອນໄດ້ຖືກເພພັງຍ້ອນການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ ຂ້າມຊາຍແດນ ລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະປາກິສຖານ ຢູ່ໃນບ້ານໂຈຣາ, ອິນເດຍໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2018.

ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ກັນ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ສັນຍາ​ຢຸດ​ຍິງປີ
2003 ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພູຫິມະ​ໄລ ​ໃນແຄວ້ນ​ແ​ຄັສ​ເມຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ຄັດ​ແຍ້​ງກັນຊຶ່ງ​ເຮັ​ດໃຫ້
ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ສິບ​ຄົນ​ນັ້ນສິ້ນສຸດ​ລົງ.

ກອງທັບ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ນີ້ວ່າ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ ທີ່​ຈະ​ຍຸຕິ
ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ ​ໂດຍຜ່ານທາງ​ສາຍ​ດ່ວນ​.

ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້ຍິງຕໍ່ສູ້ ໂດຍ​ປືນທໍາ​ມະ​ດາ ​ແລະປືນ​ໃຫຍ່​ໃສ່​ກັນ​ຂ້າມເສັ້ນຄວບຄຸມທີ່​
ແບ່ງ​ເຂດ​ແດນກັນຢູ່​ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັສ​ເມຍ ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ທັງສອງ​ທີ່
ມີ​ອາວຸດນິວ​ເຄລຍ​ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ພົນລະ​ເຮືອນຫລາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ເບື້ອງຂອງ​ອິນ​
ເດຍ ​ໃຫ້ໜີອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ.

ນິວ​ເດ​ລີ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາອິສລາມາ​ບັດ​ວ່າ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແກ່​ພວກ​ກະບົດທີ່​ທໍາ​ການ​
ຕໍ່ສູ້​ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມຊາວ​ແຄັ​ສເມຍ ທີ່ຢາກ​ເປັນ​ເອກະລາດ ຫລື​ພວກ​ທີ່​ເຂົາ​ໄປ​ຮ່ວມ​ກັບ​ປາ​
ກິ​ສຖານ, ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ຖືກອິສລາມາ​ບັດໄດ້ປະຕິເສດ.

ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສຖານຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ​ແຄ​ວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ​ເປັນ​ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ​ຕົນ
​ແລະ​ໄດ້​ທໍາ​ສົງຄາມ​ຕໍ່ສູ້​ກັນ​ສອງ​ຄັ້ງ​ ເພື່ອ​ຍາດ​ເອົາ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ ກ່າວ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ອິນ​ເດຍ
ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄົນ​ນັບຖື​ສາດສະໜາ ຮິນ​ດູ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສ
ຖານ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄົນ​ນັບຖື​ສາດສະໜາອິສລາມ​ເປັນ​ສ່ວນໃຫຍ່ແຍກ
​ອອກ​ຈາກ​ກັນ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເອກະລາດ​ຈາກ​ອັງກິດ​ໃນ​ປີ 1947 ນັ້ນ​ ເປັນ
ຕົ້ນມາ.

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