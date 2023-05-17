ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໄດ້ຕ້ອງຕິປາກິສຖານຢ່າງແຮງທີ່ໄດ້ປະກາດແຜນການນຳໃຊ້ກົດໝາຍທະຫານເພື່ອທຳການລົງໂທດຕໍ່ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງ ເພີງ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຈັບກຸມອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ.
ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນໄດ້ກ່າວເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງນັ້ນວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນແລະຂັດກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະທວງໃຫ້ທຳການຍົກເລີກໃນທັນທີ.
“ນີ້ແມ່ນກົນລະຍຸດໃນການຂົ່ມຂູ່ແທ້ໆ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອທຳການປາບປາມພວກທີ່ບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ເຄີຍຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກ້າວກ່າຍຂອງຕົນເລີຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານນາງດີນຸສຊີກາ ດິສຊານາຢາເກ (Dinusshika Dissanayake) ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນເຂດເອເຊຍໃຕ້ ໂດຍໝາຍເຖິງກອງທັບທີ່ມີອິດທິພົນຂອງປາກີສຖານ.
ທ່ານຄານໄດ້ຖືກຈັບແບບໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍກຳລັງພິເສດ ໃນຂໍ້ຫາຮັບສິນບົນ ຢູ່ນອກສານໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ເມື່ອອາທິດແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມກະກຽມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຂໍ້ກ່າວຫາອີກຄະດີນຶ່ງ.
ນັກການເມືອງທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມອາຍຸ 70 ປີທ່ານນີ້ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຫຼັງຈາກສານສູງສຸດປະກາດວ່າ ການຈັບກຸມທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ແຕ່ການຄຸມຂັງທ່ານເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ.