ສານທະຫານໃນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ 130 ຄົນ ທີ່ຖືກຕັດສິນມີ
ຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ກໍ່ການຮ້າຍໃນສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 56 ຄົນໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ
ໄປແລ້ວ. ການຕັດສິນປະຫານຊີວິດສິບຫ້າຄົນ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຫົວໜ້າກອງ
ທັບໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ອີງຕາມການປະກາດຂອງທາງການ.
ກອງທັບບົກໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄວ້ອາໄລຄົບຮອບສີ່ປີຂອງ
ການສັງຫານໝູ່ຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ ເດືອນທັນວາ ປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໂຮງຮຽນລັດທີ່ບໍລິຫານໂດຍກອງທັບບົກ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງ
ເໜືອຂອງເມືອງ ເພສຊາວາຣ.
ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄຽດແຄ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່
ຊາວປາກິສຖານ ແລະເຮັດໃຫ້ສະພາໃນເວລານັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບ ພິຈາລະ
ຈາຄະດີພວກພົນລະເຮືອນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ອົງການກໍ່ກວນສ້າງ
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາສານທະຫານກໍໄດ້ຮັບ 717 ຄະດີຂອງຜູ້ທີ່ຖືກ “ກ່າວຫາກໍ່ການຮ້າຍ”
ຈາກລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ແລະ ໄດ້ສະຫລຸບການພິຈາລະນາ 546 ຄະດີ.
ກອງທັບບົກໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ “ນອກຈາກ
310 ຄົນທີ່ຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດນັ້ນ, ພວກກໍ່ການຮ້າຍ 56 ຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກປະ
ຫານຊີວິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກເສັດສິ້ນການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ ທີ່ນອກເໜືອການ
ຕັດສິນຂອງສານທະຫານ ເຊິ່ງຮວມທັງການຂໍອຸທອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນສານສູງສຸດ
ພົນລະເຮືອນ ແລະປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍຄວາມກະລຸນາຈາກທັງສອງ ໂດຍຫົວໜ້າ
ກອງທັບ ແລະປະທານາທິບໍດີ ປາກິສຖານ.”
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