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ວັນອັງຄານ, 06 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ສະແດງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ທີ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ

ແຟ້ມ-ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ (ກາງ), ເດີນທາງໄປເຖິງສານ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ, ປາກິສຖານ, ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2022.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານປະສົມຂອງປະເທດໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບການເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງ “​ຜູ້​ບັນ​ຊາ
ການກອງທັບຄົນໃໝ່ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເລືອກເອງ” ສໍາລັບປົກປ້ອງຂໍ້ກ່າວຫາ​ໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການສ້າງຄວາມຮັ່ງມີທີ່ບໍ່ດີຂອງພວກເຂົາ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຊາບາສ ຊາຣີບ (Shahbaz Sharif) ພ້ອມດ້ວຍລັດ​ຖະ​ບານປະສົມ ແລະ ກອງທັບ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ປ​ະ​ເທດ, ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ ກ່າວຕ້ອງຕິ ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງອະດີດຜູ້ນໍາປະຊາທິປະໄຕທີ່ເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມໃຫຍ່ໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢູ່ເມືອງ ໄຟຊາລາບາດ (Faisalabad).

ຄວາມຂັດແຍ້ງ ມີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນລະ ດັບຊາດ ແລະຂອບເຂດການເມືອງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜູ້ທີ່ຈະມາສືບທອດ​ການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ​ຫົວ​ໜ້າ​ເສ​ນາ​ທິ​ການກອງທັບ​ບົກ ຂອງນາຍພົນກາມາ ຈາເວັດ ບັຈວາ (Qamar Javed Bajwa), ຜູ້ທີ່ມີກໍານົດຈະອອກກິນເບ້ຍບໍານານໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ທ່ານ ຄານ ໄດ້ບອກກັບສະມາຊິກພັກຝ່າຍຄ້ານ ປາກິສຖານ ເຕຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ ຂອງທ່ານທີ່ມາລວມກັນໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ພວກເຂົາຕ້ອງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງທັບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເລືອກເອງ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາລັກເອົາເງິນໄປແລ້ວ.”

“ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານ ຖ້າຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການກອງທັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະມີໃຈຮັກຊາດ ຫາກໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຄົນຜູ້ນັ້ນ ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມນໍາພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລັກເອົາໄປ,” ແລະ ທ່ານຄານກໍໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມອີກວ່າ “ຜູ້ໃດກໍຕາມຢູ່ໃນລາຍຊື່ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນລະດັບສູງສຸດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ” ເພື່ອເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ.

ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ນໍາໃຊ້ທວິດເຕີ້ເພື່ອຂັດຄ້ານຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງທ່ານ ຄານ ວ່າເປັນ “ຄໍາເວົ້າທີ່ໜ້າລັງກຽດ” ໂດຍກ່່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍຕໍ່ການກ່າວຫາ ໃສ່ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ.

ໂຄສົກຂອງກອງທັບກ່າວວ່່າ ກອງທັບ “ມີຄວາມຕົກໃຈຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດແລະບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ” ຂອງທ່ານຄານ. ທ່ານໂຄສົກກ່າວຕື່ມວ່າ “ໜ້າເສົ້າໃຈ, ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດໃຫ້ເສຍຊື່ສຽງ ແລະບ່ອນທໍາລາຍຜູ້ ນໍາອາວຸໂສຂອງກອງທັບປາກິສຖານ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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