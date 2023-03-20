ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ຂອງປາກິສຖານ ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍໃໝ່

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງປາກິສຖານ, ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາ ກໍ່ການຮ້າຍໃໝ່ ຕໍ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະຊານິຍົມຂອງປະເທດ ທ່ານອິມ- ຣານ ຄານ, ພຽງນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນ ປະທະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ.
ບັນດາຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງ ແລະພະນັກງານຫຼາຍສິບຄົນຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ເຕເຣັກ-ອີ-ອິນຊາຟ ຫຼື PTI ຂອງທ່ານຄານ ກໍໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍ ແລະມີຄວາມຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ພ້ອມທັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໄດ້ທຳການຈັບໂຕພະນັກງານຂອງພັກ PTI ຈໍານວນ 61 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບເຫດການປະທະກັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນການຈັບໂຕ.
ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະທະກັນທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍຢູ່ດ້ານນອກຂອງສານ ໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ບ່ອນທີ່ທ່ານຄານ ມີກໍານົດໃຫ້ ໄປປາກົດໂຕ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບການຂາຍຂອງຂວັນທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນຂະນະທີ່ທ່ານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູ່ນັ້ນ.