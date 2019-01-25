ປາກິສຖານໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທັບ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ມີຈະຫຼວດສາມາດຕິດຫົວລະເບີດນິວເຄລຍໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຈະສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີແບບບໍ່ຮູ້ຕົວດ້ວຍອາວຸດທຳມະດາຈາກອິນເດຍ ທີ່ເປັນຄູແຂ່ງນັ້ນ.
ກອງທັບປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຝຶກຊ້ອມ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີ່ຕັ້ງໄວ້. ລູກສອນໄຟ NASR ແມ່ນມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ເປັນລະບົບອາວຸດທີ່ສາມາດຍິງ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ໂດຍມີຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ໃນລະຫວ່າງທີ່ບິນຢູ່.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບລະບົບອາວຸດດັ່ງກ່າວ ທີ່ສາມາດ ຍິງລູກສອນໄຟໄດ້ຫຼາຍໆລູກພ້ອມກັນ ຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ກອງທັບປາກິສຖານ ທຳລາຍເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໄດ້ ໃນເວລາດຽວກັນ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລູກສອນໄຟ NASR ໃນລະຫວ່າງທີ່ພວມບິນຢູ່ ແລະຂະຫຍາຍລັດສະໝີໃນການຍິງຂອງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຈາກ 60 ກິໂລແມັດ ຂຶ້ນເປັນ 70 ກິໂລແມັດ.
ການພັດທະນາກົນລະຍຸດໃນສະໜາມລົບທີ່ໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ພາໃຫ້ສະຫະລັດເປັນຫ່ວງຍ້ອນມັນມີຂະໜາດນ້ອຍແລະສາມາດ ຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ຈະເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງນິວເຄລຍ ກັບອິນເດຍ ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊ້ານດ້ານການຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ.
ກອງທັບປາກິສຖານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕົນວ່າ ລະບົບອາວຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ສາມາດມີໄຊແລະພົວພັນກັບຂອບເຂດໃນການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຮວມທັງປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ແລະລະບົບຕໍ່ຕ້ານອາກາດສະຍານອື່ນໆຂອງສັດຕູ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວວ່າ ການຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄດ້ໃນໄລຍະໃກ້ NASR ໃນສະໜາມລົບ ຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ເປີດການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ດ້ວຍກຳລັງທຳມະດາ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ນິວເຄລຍ ພາຍໃຕ້ອັນທີ່ນິວເດລີເອີ້ນວ່າ ທິດສະດີ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມເຢັນ ຫຼື "Cold Start" ນັ້ນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງອິນເດຍ ທີ່ຈະຊື້ ລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ S-400 Triumph ຍັງພາໃຫ້ປາກິສຖານຕົກໃຈ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນວ່າ ການຊື້ຂາຍດັ່ງກ່າວ ຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງທາງດ້ານຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຈະນຳໄປສູ່ ການແຂ່ງຂັນ ທາງດ້ານອາວຸດ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້ "ຄືນໃໝ່."
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