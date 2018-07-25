ເກີດເຫດລະເບີດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຂະນະທີ່ ການປ່ອນບັດ ເລີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ ປາກິສຖານ

ຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 40 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກເຫດລະເບີດແຕກ
ຢູ່ນອກໜ່ວຍປ່ອນບັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປາກິສຖານໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ບໍ່
ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ປ່ອນບັດຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນ
ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບໄດ້ຂີ່
ລົດຈັກໂຈມຕີຝູງຊົນ ຢູ່ນອກໜ່ວຍປ່ອນບັດໃນເມືອງແກັຕຕາ. ພວກເຄາະຮ້າຍແມ່ນ
ຮວມທັງບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ຕຳຫຼວດ ແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະ
ເບີດໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ເມືອງແກັຕຕາເປັນເມືອງຫຼວງ ຂອງແຂວງບາລູຈິສຕານ ບ່ອນທີ່ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ບ່ອນໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ໃນ
ຕົ້ນເດືອນນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 115 ຄົນ ຮວມທັງຜູ້ສະໝັກສະພາປະຈຳແຂວງ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຍັງໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃນການວາງແຜນສັງຫານດັ່ງກ່າວ.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ເປັນການປິດສາກລົງໃນການໂຄສະນາເລືອກຕັ້ງ
ທົ່ວໄປ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງແລະການກ່າວຫາວ່າ ມີການແຊກແຊງໂດຍ
ພວກທະຫານທີ່ມີອິດທິພົນຂອງປະເທດ.
ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄະແນນສຽງໃກ້ຄຽງກັນ ໃນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ ພັກສັນ
ນິບາດມຸສລິມປາກິສຖານນາວາສຫຼື PML-N ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ນາວາສ
ຊາຣິຟ ທີ່ເຄີຍເປັນພັກລັດຖະບານແລະພັກຕາຣິກສ໌-ອີ-ອິນຊາຟ ຫຼື PTI ທີ່ນຳພາໂດຍ
ອະດີດດາຣາຄຣິກແກັຕ ທ່ານອີມຣານ ຄານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະ ກາດວ່າ ຈະລົບລ້າງການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ ແລະສ້າງຕັ້ງ “ລັດສົງເຄາະອິສລາມ”
ຂຶ້ນມາ.
ພັກ PML-N ໄດ້ກ່າວຫາພວກທະຫານວ່າ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ທ່ານຄານ ແລະພັກ
PIT ເພື່ອເອົາຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ທ່ານຄານແລະພວກທະ
ຫານໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຮງ. ທະຫານໄດ້ປົກຄອງປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
ມຸສລິມ ຊຶ່ງມີປະຊາກອນ ຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດ
ເປັນເວລາ 70 ປີຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ໂອກາດໃນການເອົາຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂອງພັກ PML-N ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ໂດຍການຕັດສິນລົງໂທດແບບຫຼັບຫຼັງຕໍ່ທ່ານນາວາສ ຊາຣິຟ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ກ່ຽວກັບ
ການກ່າວຫາໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ພົວພັນກັບຊັບສົມບັດທີ່ມີລາຄາແພງ ຊຶ່ງທ່ານ
ແລະຄອບຄົວມີຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານຊາຣິຟ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼັງຈາກກັບ
ຄືນມາ ຈາກປະເທດອັງກິດ ເກືອບສອງອາທິດກ່ອນ ໄດ້ປະນາມການຕັດສິນນີ້ວ່າ ມີຈຸດ
ປະສົງທາງການເມືອງ ແລະໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ເປັນການປະຕິບັດງານລັບຂອງພວກທະ
ຫານ ແລະພະແນກຍຸຕິທຳ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບ
ການເມືອງ ແລະທຳລາຍກຽດຂອງພັກ PML-N ຂອງທ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ