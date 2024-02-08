ປາກິສຖານ ໄດ້ກີດກັ້ນການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ການບໍລິການອິນເຕີແນັດ ທົ່ວປະເທດໃນວັນເລືອກຕັ້ງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງປ່ອນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ມີບັນຫາຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ການປະກາດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນຕອນເຊົ້າໆກ່ອນສູນເລືອກຕັ້ງຈະເປີດສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງປະມານ 128 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຂັດຂວາງການບໍລິການໂທລະສັບແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອ “ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ” ແລະ “ຮັກສາກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.” ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງການມອດສັນຍານອິນເຕີແນັດ.
ການຂັດຂວາງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດແຕກສອງຄັ້ງໃນເວລາຕ່າງກັນຢູ່ຫ້ອງການໂຄສະນາຫາສຽງຕ່າງໆໃນແຂວງ ບາລູຈິສຖານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 30 ຄົນ, ດ້ວຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການລະເບີດນັ້ນ.
ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງທະຫານ, ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼາຍກວ່າ 650,000 ອອກໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອສະໜອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບຫ້າຂອງໂລກນັ້ນ, ໂດຍຄາດວ່າມີປະຊາກອນປະມານ 241 ລ້ານຄົນ.
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