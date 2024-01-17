ປາກິສຖານໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ສັງຫານ “ເດັກນ້ອຍໄຮ້ດຽງສາ” 2 ຄົນ ທີ່ແຂວງບາລູຈິສຕານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຕົນ ແລະເຕືອນອີຣ່ານ ເຖິງ “ຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດຊຸນນີ່ ຈາອິສ ອາລ ອາແດລ (ກອງທັບເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ) ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ບ່ອນຫຼົບລີ້ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນປາກິສຖານ ທີ່ຍາວຢຽດເກືອບ 900 ກິໂລແມັດ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ມີລາຍງານວ່າ ເປັນຜູ້ທຳການ “ໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ” ຕໍ່ເຂດບາລູຈິສຕານ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດປາກິສຖານ ໄດ້ປະນາມ “ການລະເມີດແບບບໍ່ມີເຫດຜົນຕໍ່ເຂດນ່ານຟ້າຂອງຕົນໂດຍອີຣ່ານ” ແລະກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ 3 ຄົນບາດເຈັບ. ປາກິສຖານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນການກະທຳ “ທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ” ຕໍ່ເຕຫະຣ່ານແລ້ວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ຕົນໄດ້ຮຽກໂຕອຸບປະທູດອີຣ່ານເຂົ້າພົບ “ເພື່ອຍື່ນການປະທ້ວງທີ່ແຮງສຸດ ໃນການລະເມີດຢ່າງເປີດແປນຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງປາກິສຖານ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ຈະຕົກເປັນຂອງອີຣ່ານຢ່າງເຕັມທີ່.”
ການກະທຳໂດຍລຳພັງພຽງຝ່າຍດຽວທຳນອງນີ້ “ສາມາດບ່ອນທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ມີຕໍ່ກັນ” ຖະແຫຼງການໄດ້ເຕືອນ.