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ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຂອງປາກິສຖານ ຖືກ​ຕັດ​ສິນ ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ

ນາຍ​ພົນ ເພີເວສ ມຸສຊາຣັຟ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ເອ​ພີ (Associated Press) ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2001 ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຣາ​ວັນ​ປິນ​ດີ​, ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ສານ​ພິ​ເສດ​ຢູ່​ໃນປາ​ກິ​ສ​ຖານໄດ້​ພົບ​ວ່າ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທີ່ມາ​ຈາກ​ທະ​ຫານ, ທ່ານ ເພີ​ເວ​ສ ມຸ​ສ​ຊາ​ຣັ​ຟ (Pervez Musharraf) ມີ​ຄວາມ​ຜິດຖານ​ຂາຍ​ຊາດຮ້າຍ​ແຮງ ແລະ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ.

ຄະ​ດີ​ຂາຍ​ຊາດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ໂຍງ​ກັບໄປຫາ​ປີ 2007 ຕອນ​ທີ່​ທ່ານມຸ​ສ​ຊາ​ຣັ​ຟ ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ກອງ​ທັບຢູ່​ນັ້ນ ເພິ່ນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກເສີນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສັ້ນໆ ແລະ​ໄດ້​ໂຈະ​ການ​ໃຊ້ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ໄວ້ ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ຮັກ​ສາ​ອຳ​ນາດ​ໄວ້​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນນັບ​ມື້ນັບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນວ່າ​ໃຫ້​ທ່ານ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ຜູ້ທີ່ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍອັນ​ອື່ນ​ອີກຫລາຍ​ຢ່າງ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ນັ້ນ, ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຕ່າງໆ ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນ​ເລື້ອງທີ່​ເກີດມາ​ຈາກ​ເຫດ​ຜົນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ. ທ່ານ​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ດູ​ບາຍ ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ທີ່ນັ້ນ​ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ທາງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.

ທ່ານມຸ​ສຊາ​ຣັ​ຟ (Musharraf) ໄດ້​ຂຶ້ນ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ແບບນອງ​ເລືອດ​ໃນ​ປີ 1999 ໂດຍ​ໄດ້​ໂຄ່ນ​ລົ້ມລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີນາ​ວາ​ສ ຊາ​ຣິ​ຟ (Nawaz Sharif) ໃນ​ສະ​ໄໝ​ນັ້ນລົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່ໄດ້​ອອກ​ໄປຂໍ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຊາ​ອຸ​ດີ

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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