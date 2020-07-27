ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນລະດັບຕໍ່າອີກຄັ້ງໃໝ່ຢູ່ ໃນປາກິສຖານ

ປາກິສຖານ ໄດ້ມີຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດໜ້ອຍລົງ ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຍ້ອນ ໄວຣັສໂຄໂຣນາຕໍ່າ.
ລັດຖະບານກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ມີຄົນເສຍຊີວິດ 20 ຄົນໃນຮອບ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ.
“ພວກເຮົາມີຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນ ປາກິສ ຖານໃນສາມເດືອນຜ່ານມາ” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ຊາຟາ ເມຍຊາ, ຜູ້ຊ່ວຍພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີໃນວັນຈັນມື້ນີ້. ທ່ານຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາມີຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດສູງສຸດ 153 ຄົນໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ແລະໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາພວກເຮົາມີ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ. ນີ້ເປັນການຫລຸດລົງ ຂອງຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19 ຢູ່ 87 ເປີເຊັນ.”
ແຕ່ທ່ານເມຍຊາກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈໍານວນການເສຍຊີວິດໃນລະດັບຕໍ່າອັນໃໝ່ນີ້ “ຍັງບໍ່ແມ່ນລະດັບທີ່ຈະນິ້ງນອນໃຈໄດ້ເທື່ອ!”
ປາກິສຖານມີຄົນເປັນພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ 274,000 ກໍລະນີ ແລະມີທັງໝົດ ເກືອບຮອດ 6,000 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນໄວຣັສດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮອບຄິນສ໌ (Johns Hopkins).