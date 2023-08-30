ທ່ານຄານ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ, ຍັງຢູ່ໃນຄຸກ ຫຼັງຈາກຖືກໂຈະການລົງໂທດ

ສານລັດຖະບານກາງໃນປາກິສຖານໄດ້ໂຈະຄຳຕັດສິນຕໍ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານອິມຣານ ຄານ (Imran Khan) ທີ່ພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການລົງໂທດຈໍາຄຸກສາມປີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍທ່ານ ໂດຍການປະກັນຕົວອອກມາ. ແຕ່ສານອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກັກຂັງທ່ານໃນຄະດີອື່ນຕ່າງຫາກ.
ຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ (Islamabad) ໃນຄະດີຮັບສິນບົນມີຂື້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການຂໍອຸທອນຂອງທ່ານຄານ (Khan) ໃນການຕັດສິນໂທດທ່ານ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວຜິດກົດຫມາຍ ແລະລະເມີດ "ສິດທິພື້ນຖານຂອງທ່ານໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຢຸດຕິທຳ ແລະການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ຢຸດຕິທຳ." ຄໍາສັ່ງໃຫ້ໂຈະໃນທີ່ສຸດຈະຍັງ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຈົນກວ່າຈະມີການພິຈາລະນາຄຳອຸທອນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຕ່າວປີ້ນຄຳພິພາກສາລົງໂທດ.
ນັກການເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 70 ປີທ່ານນີ້ ໄດ້ຖືກຈັບ ແລະຈຳຄຸກໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຫລັງຈາກຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນການຂາຍຂອງຂວັນຂອງລັດໃນລະ ຫວ່າງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງແລະຖືກກ່າວຫາວ່າປິດບັງເງິນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຄານ (Khan) ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກະທຳຜິດໃດໆ.
ການຕັດສິນລົງໂທດດັ່ງກ່າວໄດ້ສົງຜົນໃຫ້ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງຂອງປາກີສຖານສັ່ງຫ້າມທ່ານຄານ (Khan) ຈາກການລົງສະໝັກຮັບຕໍາແໜ່ງ ເປັນເວລາຫ້າປີຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທັນທີ.