ສານລັດຖະບານກາງໃນ ປາກິສຖານ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການດຳເນີນຄະດີຂັງຄຸກແບບປິດລັບ ກ່ຽວກັບ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການເປີດເຜີຍຄວາມລັບລັດຖະບານນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກກົດໝາຍ.
ສານພິເສດທີ່ມີຜູ້ພິພາກສາຄົນດຽວ ໄດ້ດຳເນີນການພິຈາລະນາຄະດີຢູ່ໃນຄຸກໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ຄານ ຖືກຕັດສິນມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ແຕ່ທ່ານ ຄານ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວໃນສານສູງສຸດລັດຖະບານກາງ, ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າການດຳເນີນຄະດີທັງໝົດໄດ້ລະເມີດສິດທິທີ່ຖືກຮັບປະກັນໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ ຕໍ່ການດຳເນີນຄະດີທີ່ເປັນທຳ ແລະ ເປີດເຜີຍ.
ສານໄດ້ກ່າວໃນການຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ດ້ວຍເຫດນີ້… ການດຳເນີນຄະດີທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ…ໃນສະຖານທີ່ຂອງຄຸກ ໃນແງ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າ ການດຳເນີນຄະດີທີ່ເປີດເຜີຍແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຄານ ໄດ້ກ່າວວວ່າການດຳເນີນຄະດີແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຫ້ອງນ້ອຍໆຢູ່ຄຸກ ພ້ອມກັບສະມາຊິກຂອງກຸ່ມນັກກົດໝາຍຂອງທ່ານພຽງສອງສາມຄົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ. ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ສື່ມວນຊົນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ.